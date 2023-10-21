ماكرون: نواكب الجهود المصرية لإيصال المساعدات إلى غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن فرنسا تواكب الجهود التي تبذلها مصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس" إن فرنسا ستخصص في أقرب وقت رحلة خاصة، تحمل مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين.

ومساء الجمعة، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا، من ماكرون، حيث ناقش الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الفرنسي أشاد بجهود مصر في هذا الصدد، لا سيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف في بيان، أن الرئيسين أكدا الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، كما توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.