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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العدوان الاسرائيلي على غزة.. طارق رضوان: الغرب ينتهج اذواجية المعايير

غزة
غزة

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الغرب ينتهج منهج اذواجية المعايير، مضيفا أن هذا الأمر اتضح بقوة في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني. 

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وأضاف طارق رضوان،في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى التليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن قصف الأطفال والشيوخ وحصار ومنع دخول الماء والاغذية والأدوية، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف الأطفال والعزل. 
وتابع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي موثقة بالصوت والصورة، مستدركا أن يجب توثيق هذه الجرائم وعمل ملفات لها لعرضها على المستوى العالمي. 

https://www.youtube.com/live/mcA1vX3EpRc?si=cOM3U7E4UqG6m3vI

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