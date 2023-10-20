ليست الحرب وحدها.. كارثة جديدة تواجه سكان غزة

يعاني قطاع غزة من أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق، حيث فرضت إسرائيل حصارا كاملا على القطاع الذي يسكنه حوالي 2.3 مليون شخص بعد أن شنت حركة حماس هجوما كبيرا على اسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وفي المقابل ردت إسرائيل بقطع جميع الإمدادت عن القطاع وسبل الحياة، حيث تم قطع الكهرباء والمياه والوقود كما أن هناك أزمة كبرى في الغذاء، فضلا عن وقوع آلالاف من الضحايا والشهداء ، ويقال إن كمية ما استخدمته إسرائيل من أسلحة عند شن هجمات داخل غزة في أيام قليلة فاق ما استخدمته أمريكا خلال عام في أفغانستان.

وتجاوزت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة الأعراف والقوانين الدولية في العملية العسكرية التي تشنها داخل قطاع غزة، حيث تم تدمير أكثر من 4800 مبنى سكني، والحاق أضراراً بأكثر من 120 ألف وحدة سكنية حسبما يقول مسؤولون فلسطينيون بسبب الغارات الجوية المتواصلة ، ونزح حوالي مليون شخص من المناطق التي تشهد عمليات حربية شمال قطاع غزة إلى جنوب القطاع بحثاً عن ملاذ آمن.

سكان غزة

يشربون مياه ملوثة

يعاني سكان قطاع غزة من أزمة شح المياه النظيفة، فوفقاً للأونروا فإن 95% من سكان القطاع لا يستطيعون الوصول إلى المياه النظيفة، كما يؤدي نقص الكهرباء إلى توقف الحياة بشكل دوري، ويعتمد قطاع غزة بدرجة كبيرة على إسرائيل في الحصول على المياه والكهرباء والغذاء، وتحصل غزة على معظم ما تستهلكه من كهرباء من إسرائيل نظراً لأن القطاع لا يمتلك سوى محطة كهرباء قديمة واحدة وهي التي توقفت عن العمل منذ بداية الحرب بين حماس واسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن ملايين الفلسطينيين يواجهون الجفاف ويتعرضون لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه في ظل أزمة المياه المتصاعدة مع استمرار إسرائيل في حجب الإمدادات الأساسية عن غزة بأعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأفادت الأمم المتحدة بأن آخر محطة لتحلية المياه العاملة أغلقت أبوابها، الأحد، بسبب نقص الوقود، وكذلك آخر محطة عاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وقامت إسرائيل بفتح خط مياه واحد في جنوب قطاع غزة لمدة ثلاث ساعات، لكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة قالت إنه يخدم 14% فقط من السكان.

وباستثناء سكان خان يونس بغزة، حيث أعيدت المياه، قدرت الأمم المتحدة، أن متوسط استهلاك المياه في القطاع انخفض إلى ثلاث لترات للشخص الواحد يوميا.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يحصل الأشخاص على ما لا يقل عن 50 إلى 100 لتر من الماء يوميًا للشخص الواحد، ولسنوات عديدة، لم يتمكن سكان غزة من الحصول على أكثر من الحد الأدنى، وفقا لسلطة المياه الفلسطينية.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن بعض الناس لجأوا إلى شرب مياه البحر، وهي شديدة الملوحة وملوثة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

كما أدى نقص الوقود والغارات الجوية الخطيرة إلى تعليق معظم شاحنات المياه لعملياتها، كما أن المياه المعبأة محدودة للغاية ولا يمكن تحمل تكاليفها، وفقًا للأمم المتحدة، ويحصل معظم الناس حاليًا على مياه الشرب من البائعين الخاصين الذين يديرون مرافق صغيرة لتحلية المياه تعمل في الغالب بالطاقة الشمسية.

كما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن المخاوف تتزايد من الجفاف وانتشار الأمراض؛ نظرا لانهيار خدمات المياه والصرف الصحي.

وأضافت في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، أنه تم فُتح خط مياه واحد لـ3 ساعات فقط جنوب غزة، لكنه لا يلبي الاحتياجات، وبيّنت أن المياه في غزة قضية أساسية، وسيبدأ الناس بالموت دون ماء.

من جانبه، قال نائب مدير عام الرعاية الأولية للصحة العامة رامي العبادلة، إن نسبة تلوث المياه التي يستخدمها المواطنون في قطاع غزة عالية جداً، حيث كان يتم معالجة المياه قبل ضخها في الشبكات للمجتمع قبل العدوان.

وأضاف: «نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، يتم توزيع كميات مياه محددة من آبار عشوائية مياهها ملوثة».

وأشار إلى أن استخدام المياه الملوثة للشرب على مدار أسبوع كامل أدى إلى ظهور حالات اسهال لدى الأطفال في مراكز الإيواء وهي أعلى من المعدل السنوي.

ولفت إلى تسجيل حالات الأمراض الجلدية المختلفة ومنها حالات جدري ماء وهو مرض سريع الانتشار ينتقل عن طريق الهواء، وفي مراكز اللجوء سوف يتعرض مئات الآلاف من الأشخاص للإصابة.

كما حذر العبادلة من تبعات تراكم النفايات في قطاع غزة والذي ينتج عنه يوميا 2000 طن من النفايات، ولليوم العاشر على التوالي، تتراكم النفايات في المدن والأماكن السكانية ومراكز الإيواء وأصبحت تشكل مكاره صحية.

وتخوف العبادلة من ظهور أوبئة خطيرة مثل الكوليرا وأمراض أخرى خلال الأيام القادمة نتيجة هذه النفايات وعدم توفر مياه للنظافة الشخصية.

كما أشار إلى أنه لم يتم تقديم اللقاحات إلا لعدد بسيط من الأطفال بمعدل لا يتجاوز 5% وهذا يعرضهم للإصابة بأمراض معدية ويعرض حياتهم للخطر نتيجة وجودهم في أماكن مزدحمة وسط مكاره صحية.

وطبقا لسكان محليين في قطاع غزة، لجأ الفلسطينيون إلى سحب المياه من الآبار وتعبئتها في صهاريج، والتي تُنقل بدورها عبر شاحنات إلى أحياء القطاع المختلفة حيث توزّع المياه.

الاطفال في غزة

لماذا الاطفال هم أكثر المتضررين ؟

وزادت نُدرة المياه من صعوبة الحياة على العائلات، لا سيما تلك التي لديها أطفال صغار، حيث يُشكل قطاع غزة 1.33% من مساحة فلسطين ويعيش في القطاع نحو 2.23 مليون نسمة، وحسب تقديرات يونيسيف فهناك ما يقرب من مليون طفل يعيشون في قطاع غزة، ما يعني أن نصف سكان غزة تقريباً من الأطفال.

وذلك يعود لأنه لا يحصل العديد من الفلسطينيين ببساطة على فرصة التقدم في السن - حيث يموتون في بداية سن البلوغ إما في الصراعات أو بسبب نظام الرعاية الصحية المتعثر - مما يؤدي إلى انخفاض المعدلات، فتقول يارا عاصي - الأستاذة المساعدة في إدارة الصحة العالمية والمعلوماتية في جامعة سنترال فلوريدا، إن الحصار المستمر أعاق الوصول السريع إلى الرعاية الطبية وتسبب في نقص الإمدادات الأساسية مثل الشاش وأكياس الوريد، وقالت: “الرعاية الوقائية غير موجودة في الأساس.. إنهم يتعاملون باستمرار مع مشاكل صحية قصيرة المدى، وأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية مزمنة إما لا يحصلون عليها أو يضطرون إلى المغادرة.. ولكي يتمكن السكان من المغادرة لتلقي العلاج الطبي، يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح يصعب الحصول عليه ”.

وتظهر إحصائيات البنك الدولي أن قطاع غزة يعاني أحد أعلى معدلات البطالة في العالم، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة والحصول على الخدمات الأساسية.

غزة

أزمة كبرى في الغذاء

قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة، إن البرنامج كان يعتمد على المخزون لدى البرنامج في غزة قبل وقوع الكارثة الإنسانية، وأوصل المساعدات لنصف مليون شخص، مشيرة إلى أن مخزون البضائع في غزة في تناقص شديد والوضع الإنساني صعب للغاية.

وأضافت خلال تصريحات إعلامية لقناة القاهرة الإخبارية، أن معظم قدرة المخابز على الإنتاج تأثرت بشدة، ومن بين 23 مخبز، يوجد 4 مخابز فقط مستمرة في تقديم الخبز بشكل يومي، بسبب نقص الكهرباء ونقص الوقود.

وأكدت أن فتح معبر رفح سيكون انفراجة كبيرة لأهالي قطاع غزة، مردفة: "لدينا 1000 طن من المواد الغذائية في مدينة العريش المصرية بانتظار الدخول إلى غزة، وهي تكفي نصف مليون شخص لمدة أسبوع".

وفي هذا الصدد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، إلى فتح معبر رفح أمام الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بـ"أسرع وقت ممكن" وذلك بعد زيارته إلى المعبر اليوم الجمعة، وقال : "خلف هذه الجدران عناك مليوني شخص في غزة بلا ماء أو غذاء أو دواء أو وقود".

وتابع جوتيريش من أمام الجانب المصري من المعبر: "وعلى هذا الجانب، يوجد في هذه الشاحنات كل ما يحتاجونه..يجب أن ندفعهم للتحرك (الشاحنات)، بأسرع وقت ممكن، وبأي أعداد تتطلبها الحاجة.. وراء هذه الجدران لدينا مليوني شخص يعانون بشدة، لذا، هذه الشاحنات ليست مجرد شاحنات، بل هي شريان حياة، هم الفرق بين الحياة والموت".

وكان قد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره المصري للسماح بدخول أول مجموعة من 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، لكن الأمم المتحدة تريد ممراً إنسانياً مستداماً، وليس فقط تدفق 20 شاحنة.

ووفقاً للأمم المتحدة، هناك 219 شاحنة تنتظر حالياً عند معبر رفح الحدودي، 115 منها تنتمي إلى الهلال الأحمر المصري و104 منها تحمل مساعدات من دول أخرى.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن العقبة الرئيسية أمام فتح المعبر هي إنشاء آلية للتحقق من التسليم وتجنب التلاعب بها بشكل عشوائي مع دخول الشاحنات إلى غزة.

ويقول دوجاريك إن إنشاء آلية التحقق أثبت أنه أمر معقد للغاية، إذ يهدف الإسرائيليون إلى مراقبة البضائع التي تدخل غزة، لكن التحدي يكمن في تحديد أين وكيف يمكن ذلك.