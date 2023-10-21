من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن الدجاج

مسخن الدجاج من أشهر الأطباق الفلسطينة، ويتسم بمذاقه الشهي و المختلف عن الأكلات الأخرى مما يدفع العديد إلي شرائه من المطاعم.

كشفت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مسخن الدجاج .

مقادير مسخن الدجاج

لتتبيل الدجاج

٢ دجاجة أرباع

٢ ملعقة كبيرة سماق

٢ ملعقة كبيرة سبع بهارات

ملح وفلفل أسود

زيت زيتون

لعمل خلطة البصل

٦ بصلة مكعبات

٢ ورقة لاورا

٣ ملعقة كبيرة سماق

ملح وفلفل أسود

زيت زيتون

٥٠٠ مللي مرقة دجاج

رقاق طري للتقديم

طريقة تحضير مسخن الدجاج

لتتبيل الدجاج تخلط جميع مكونات التتبيلة وتتبل بها قطع الدجاج جيدا. يترك الدجاج المتبل في التتبيلة لحين الإستخدام.

لعمل خلطة البصل تضاف كمية كبيرة من زيت الزيتون في طاسة كبيرة. في طبق تحضير يفرك البصل بالسماق والملح والفلفل الأسود جيدا ومن ثم يشوح في زيت الزيتون الساخن حتى يذبل تماما. تضاف مرقة الدجاج وتترك لتغلي مع البصل.

لتحضير الطبق يصب خليط البصل في صينية او طبق فرن. ترص قطع الدجاج على الوجه. يشوى الطبق في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يحمر الوجه ويتم النضج.

يحضر طبق تقديم كبير ويبطن بالرقاق الطري. يصب صوص البصل فوق الرقاق وترص فوقه قطع الدجاج المشوي. يقدم الطبق مع سلطة الزبادي بالنعناع. See less