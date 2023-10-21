مسافرون للسياحة تشيد بمد برنامج تحفيز الطيران.. تفاصيل

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بقرارات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى الأخيرة والخاصة بمد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، وكذلك تنظيم زيارات تعريفية خلال الأسبوع المقبل لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من دول إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وأثنى د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له على أفكار الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران في تصوير مجموعة من الأفلام الترويجية القصيرة مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حاليًا بعدد من المقاصد السياحية المصرية لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران للاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري.

ودعا د. عاطف عبد اللطيف إلى وضع خطة لتنشط حركة السياحة خاصة أننا مقبلون على احتفالات أعياد رأس السنة و بورصة لندن نوفمبر المقبل وكذلك الموسم الشتوي وهذا يتطلب خطط متنوعة وجاذبة للسائح الأجنبي ويتم فيها استثمار ما لدى مصر من إمكانيات سياحة هائلة و الترويج للخطط السياحية بمصر في بورصة لندن.

واقترح د. عاطف عبد اللطيف بضرورة العمل على عدة محاور في وقت واحد منها أنه في حالة إلغاء أو تأجيل بعض الرحلات يجب رد مبالغ حجوزات الطيران المستقبلية للشركات السياحية المتعاقدة مع شركات الطيران ولو بنسبة خصم بسيطة ووجود مرونة أكبر في حالة تأجيل الرحلات حتى لا نفقد مصداقيتنا مع الشركات السياحة العالمية المصدرة للسياحة لمصر وكذلك يتم التعامل بنفس الرؤية مع مقدمات حجوزات الفنادق والقطارات والمراكب النيلية خاصة ان فكرة الالغاء أو التأجيل تكون بوقت كافي .

ودعا الى ضرورة تقديم عروض ومحفزات وتخفيضات على المزارات السياحية المصرية الاثرية والتاريخية في مصر وتسويق ذلك في بورصة لندن المقبلة.

و شدد د. عاطف على ضرورة وجود خطط سياحية من قبل المعنيين سواء وزارة السياحة أو العاملين بالقطاع السياحي و يتم تسويقها في بورصة لندن نوفمبر المقبل حتى تعطي هذه الخطط رسائل تطمين للسياح و منظمي الرحلات عن المقصد السياحي المصري و تحفز السائح على زيارة مصر في هذا التوقيت .

وأضاف أن نسب الاشغالات السياحية التي كانت متوقعة لاعياد رأس السنة والموسم الشتوي طبقا للحجوزات المسبقة كانت تصل الى 100٪ في أغلب المقاصد السياحية المصرية ولذلك يجب العمل على الحفاظ على هذه المعدلات من الحجوزات خلال الفترة المقبلة.