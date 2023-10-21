بعد عبور 20 شاحنة .. غلق معبر رفح ولا أنباء عن خروج أحد من القطاع

بعد أن دخلت عشرون شاحنة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة صباح اليوم، تم غلق معبر رفح، وذلك بعد أن تم فتحه مصر للمرة الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أنه بحسب التقارير الواردة من الحدود، فإن المعبر أُغلق مرة أخرى بعد مرور الشاحنات، ويقول منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إن تلك القافلة الأولى "يجب ألا تكون الأخيرة".

وتابع غريفيث: "أنا واثق من أن عملية التسليم هذه ستكون بداية لجهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية ... لشعب غزة"، ويحذر قائلاً: "يجب ألا تكون هذه القافلة الأولى هي الأخيرة".

وكانت أكثر من 200 شاحنة تنتظر على الجانب المصري، ولا أنباء عن خروج أي شخص من داخل المعبر، سواء كان مصابين، أو حاملي الجنسيات الأجنبية داخل القطاع.