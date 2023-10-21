التموين تطرح السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%

تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية التي أعلنت عنها الحكومة منذ أيام بتخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي تهدف إلى رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في هذه المبادرة، وذلك من خلال طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، بأسعار مخفضة.

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وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصدر توجيهه للأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمتابعة، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من خلال المرور الدوري على جميع الأسواق للتأكد من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، التي أعلنت عنها الحكومة، خلال الأيام الماضية.

من جانبه، وجه اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركات الجملة، بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من جميع السلع يكفي لعدة أشهر.

وقال إن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفسأسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين .

فيما أكد الدكتور محمد عاطف، الرئيس التنفيذي لشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة تشارك في مبادرة تخفيض أسعار السلع بـ 44 صنفا من السلع الاستراتيجية، تضم “ألبان، وأجبان، وسكر، ودقيق، وأرز”، وذلك بأوزان وأصناف مختلفة في 1300مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

وقال إن تلك السلع مطروحة في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لشركة المصرية لتجارة الجملة، بكميات ضخمة وتكفي حاجة المستهلكين علي مدار العام.

وأوضح الدكتور أحمد كمال المتحدث، الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية معاون وزير التموين، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع تشارك بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها الشركة المصرية والشركة العامة وشركة النيل للمجمعات الجملة، بتخفيضات تصل إلي 25% وذلك في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لهم.

وقال كمال، خلال جولة تفقدية في “هايبر الطيران” التابع لشركة المصرية لتجارة الجملة، إن المبادرة يشارك بها أيضَا عدد كبير من السلاسل التجارية بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مستمرة طوال 6 أشهر.

وأضاف أن أطراف المبادرة الرئيسيين هم مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلى البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.

وقال رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من المبادرة هو تخفيض الأسعار للمستهلك، مؤكدًا أن التخفيضات التي تم العمل عليها هي من 15% إلى 25% على 7 سلع أساسية مثل الفول والألبان والزيت والمكرونة والسكر والعدس والدواجن المجمدة والأرز، إضافة إلي السلع الاستهلاكية.

وأوضح أن هذه التخفيضات جعلت المواطنين يقبلون على شراء السلع بكميات كبيرة.

فيما أكد محمود فوزي الخياط، رئيس قطاع المناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة تعمل على توافر السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 35% عن مثيلاتها في السوق المحلية، مطالبًا المواطنين بالحصول على قدر احتياجاتهم الاستهلاكية منعًا للتزاحم والتكالب على السلع.

وجاءت السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال منافذ الشركة المصرية، سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيها بدلا من 35 جنيها، زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 جنيها بدلا من 45، زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.

وكيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 جنيها بدلا من 28، أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25، دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا، طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيهًا، مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها، مكرونة 350 جراما بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.

بينما قامت شركات الجملة المتمثلة في النيل والعامة للمجمعات الاستهلاكية، بطرح السلع الأساسية من سكر وزيت وأرز ومكرونة بنفس أسعار النيل للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهات بدلا من 125 جنيها، ولحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 160 جنيهًا بدلا من 190 جنيها.