5 بائعين يرجمون زميلهم بالحجارة حتي الموت للخلاف علي البيع

تعدي 5 بائعين على بائع زميلهم بالضرب بالحجازة ما أدى لوفاته متأثراً باصابته بنزيف بالمخ للخلاف علي بيع البضائع ، تم ضبط المتورطين في الجريمة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من عاطل مقيم بدائرة القسم بوفاة نجل شقيقــه يعمل بائع مقيم بذات العنوان إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلـة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبسؤال المُبلغ قرر بسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجل شقيقه وعدد من الباعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع بالمنطقة محل البلاغ تطورت لتراشقهم بالحجارة ، مما نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته ، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص مقيمون بدائرة القسم ، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.