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ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

صدى البلد

ملياردير أمريكا الشهير راي داليو يحذر من حرب عالمية ثالثة؛ بسبب الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس .. رفع الملياردير الأمريكي الشهير راي داليو ‏مؤسس شركة "بريدج وتر للاستثمار"، أحد أكبر صناديق التحوط في العالم، احتمالات نشوب "حرب عالمية شاملة" إلى 50% بدلاً من 35% قبل عامين، بسبب ما وصفه بحربين شديدتين في أوكرانيا وغزة، لتعزز رؤيته السابقة بميلاد نظام عالمي جديد.

حرب عالمية ثالثة

أشار إلى أن الصراع المحتدم بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية أدى إلى زيادة فرص نشوب حرب عالمية، لأن هذه الحرب تنطوي على مخاطر كبيرة بأن تؤدي إلى عدة صراعات أخرى مختلفة في "عدد من الأماكن"، ومن المرجح أن تكون لها "آثارا ضارة ستمتد إلى ما هو أبعد من تلك الموجودة في إسرائيل وغزة"، وفقاً لما ذكره في منشور على موقع "LinkedIn".

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للمزيد حول توقعات ملياردير أمريكا الشهير راي داليو يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس شاهد الفيديوجراف التالي:

حرب عالمية ثالثة غزة إسرائيل حماس أمريكا

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