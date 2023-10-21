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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قمة القاهرة للسلام| 6 رؤساء وزعماء تخلفوا عن الحضور.. وتحذير خطير من انتقال الحرب لدول أخرى

قمة القاهرة
قمة القاهرة

تمثل قمة القاهرة للسلام حدثًا بارزًا يجمع قادة وزعماء العالم لبحث ومناقشة مستجدات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة. وانعقدت هذه القمة بتنظيم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اجتمعت الشخصيات البارزة من مختلف دول العالم للتباحث في كيفية التصدي لهذا التصعيد وتحقيق السلام.
 

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