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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأهلي يستعد لميركاتو ساخن| “الأحمر” ينهي أولى الصفقات.. هؤلاء راحلون في يناير.. وبيراميدز يعلق على أزمة أسامة جلال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتصاعد الأزمة داخل نادي بيراميدز بشكل يلفت الأنظار في الوسط الرياضي المصري، حيث تتداول الأنباء بقوة حول توقيع أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للنادي الأهلي تمهيدًا للانتقال في شهر يناير المقبل. وهذه الخطوة قد أثارت الكثير من التساؤلات حول مستقبل اللاعب وتأثيرها على الفرقتين.

 

مفاوضات معقدة

وتأتي هذه الأخبار بعد أن حذرت إدارة نادي بيراميدز أسامة جلال من الدخول في مفاوضات مع النادي الأهلي، خاصة أنها لا تعتزم الاستغناء عن اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل. وهذا الإجراء يظهر التمسك القوي من قبل نادي بيراميدز بالاحتفاظ بجلال في صفوفه.

 

طلب الجهاز الفني وعرقلة الصفقة

ويبدو أن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، طلب دعم صفوف الفريق بمدافع جديد في الميركاتو الشتوي. وهذا ما يعرقل انتقال أسامة جلال إلى النادي الأهلي. فهل سيستجيب باتشيكو لرغباته أم سيستمر في محاولة الاحتفاظ بجلال؟

مصير أسامة جلال

ومن المؤكد أن مصير أسامة جلال لا يزال غامضًا في ظل هذه التطورات. وإدارة نادي بيراميدز قد أبلغت اللاعب بعدم وجود أي نية للاستغناء عنه في شهر يناير المقبل، وذلك على أن يتم حسم مصيره بنهاية الموسم. هل سيبقى جلال وفي أي حالة سينضم إلى الأهلي؟

رغبة أسامة جلال في الرحيل

وتأتي رغبة أسامة جلال في الرحيل عن صفوف نادي بيراميدز بسبب خروجه من الحسابات الأساسية للجهاز الفني في الموسم الجديد. ويعتمد المدرب بشكل أساسي على الثلاثي علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي. وهذا الوضع جعل جلال يبحث عن فرصة جديدة مع النادي الأهلي.

نجاحات النادي الأهلي في الانتقالات

من جانبه، تمكنت إدارة النادي الأهلي من إنهاء أولى صفقات الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. واستقدم النادي عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر لفترة تعاقد تمتد لأربع سنوات ونصف. وهذه الصفقة تظهر استعداد الأهلي لتعزيز صفوفه وتحقيق نجاحات جديدة.

 

مستقبل عمر كمال

على الجانب الآخر، طلب عمر كمال من إدارة نادي مودرن فيوتشر السماح له بالرحيل في شهر يناير المقبل، حتى يحقق حلمه بالانضمام للقلعة الحمراء. فهل ستسمح إدارة مودرن فيوتشر برحيل اللاعب وكيف سيؤثر ذلك على النادي؟

آراء رمضان السيد

من جهة أخرى، أعرب رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في هذا السياق. وطالب السيد بإشراك عمر كمال لاعب فريق فيوتشر مع منتخب مصر الأول بدلًا من محمد هاني لاعب القلعة الحمراء. وقال: "أفضل أن يبدأ عمر كمال في مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني، خلال المباريات المقبلة".

وأتم: "عمر كمال سيشكل جبهة قوية في المنتخب الوطني مع محمد صلاح، بالإضافة إلى محمد حمدي في الجهة اليسرى مع تريزيجيه".

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد حقق الفوز أمام نظيره زامبيا، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما الخميس.


 

مزايا عمر كمال

رمضان السيد أوضح أن عمر كمال يمتاز بالتغطية الدفاعية القوية والسرعة بالإضافة إلى الزيادة الهجومية المميزة والتسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء. 

ويقوم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، المدرب السويسري مارسيل كولر، في الوقت الحالي، بدراسة ملف الراحلين عن النادي الأهلي في شهر يناير 2024.

وترتبط العديد من الأسماء لاعبين في صفوف الأهلي بفكرة الرحيل عن الفريق في يناير المقبل، وذلك لأسباب مختلفة، حيث يتصدر هؤلاء القائمة كل من محمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة.

فمن هم الراحلون المحتملين عن صفوف النادي الأهلي في يناير 2024؟

 

حتى الآن، لم يتم التصريح بأي لاعب من لاعبي الفريق داخل القلعة الحمراء بالرحيل في يناير المقبل، ولكن الثنائي محمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة يظهران بوضوح كأبرز الراغبين في مغادرة النادي خارج جدران القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويتطلع محمد عبد المنعم إلى تحقيق تجربة الاحتراف في مكان آخر، ولهذا يسعى للرحيل عن صفوف النادي الأهلي في يناير المقبل، حيث تلقى اللاعب الدولي العديد من العروض المغرية سواء من دول الخليج أو أوروبا.

أما محمد مجدي أفشة، فهو أيضًا من اللاعبين الذين يرغبون في الرحيل عن الفريق إذا استمرت مشاركته كبديل في مباريات الأهلي خلال الفترة القادمة. ذلك بناءً على استمرارية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في الاعتماد على إمام عاشور، اللاعب الوافد الجديد من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي.

 

وبات انتقال أسامة جلال إلى الأهلي ورحيل عمر كمال عن مودرن فيوتشر أمورًا مثيرة للاهتمام. ويبقى أمامنا انتظار التطورات القادمة وفي الختام، تظل مستقبل الراحلين المحتملين عن النادي الأهلي في يناير 2024 حدث مثيرة للاهتمام. بينما يستمر الفريق في الاعتماد على مهارات لاعبيه، تبقى مصيرهم في انتظار تطورات المفاوضات والعروض المقدمة لهم.

الأهلى بيراميدز مفاوضات الميركاتو الشتوى المنتخب الوطني محمد صلاح تريزيجيه

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