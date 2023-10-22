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مرأة

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون..

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون…

المقادير

نصف كيلو لحم مقطعة
1 حبة بصل شرائح
1 حبة فلفل أخضر شرائح
1 حبة فلفل أصفر شرائح
1 حبة فلفل أحمر شرائح
4 فص ثوم مفروم
ربع كوب عصير ليمون
2 معلقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة صلصة صويا
ملح
فلفل أسود
شطة
زيت
طريقة التحضير

يوضع زيت الزيتون في بولة، ويضاف إليه عصير الليمون والثوم والصويا صوص، ويخلط جيداً.
تضاف إليها قطع اللحم، وتدعك بها جيداً.
توضع في الثلاجة لمدة ساعتين.
يوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.
تضاف إليه قطع اللحم، وتقلب حتى تتشوح.
يضاف البصل والفلفل الملون، وتقلب جميع المكونات.
تتبل بالملح والفلفل الاسود والشطة، وتخلط جيداً.
تترك على النار حتى تنضج، ثم ترفع.
توضع في الطبق، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل فاهيتا اللحم فاهيتا اللحم فاهيتا

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