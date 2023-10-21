مصرع شخص في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة حولا بشمال إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بمصرع شخص في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة حولا بشمال الكيان الصهيوني.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس اليوم قصف تل أبيب مجددا ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وسمعت صفارات الإنذار في منطقة ريشون لتسيون ومطار اللد (المعروف عبريًا باسم مطار بن جوريون)، وتم إرسال فرق الطوارئ الطبية والمسعفين إلى المناطق التي تعرضت لهجمات صاروخية، وفقًا للتقارير العبرية.

وأعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس أمس قصفها لمدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية، بالإضافة إلي قصف مستعمرة "نتيفوت" برشقات صاروخية و"تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.

وأوضحت القسام أيضا أنها قصفت موقع "العين الثالثة" وكيبوتس "نيريم" بقذائف الهاون ومستعمرة "سديروت" برشقة صاروخية.