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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق الإنسان بالشيوخ تناقش جرائم الحرب الإسرائيلية داخل غزة .. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا مهما، اليوم الأحد؛ لمناقشة جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري للسكان من منازلهم، واستخدام سلاح الفسفور الأبيض لإبادة الفلسطينيين.

وأكد الدكتور جميل حليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ،أن الجيش الإسرائيلي هو المسئول عن الانفجار الذى وقع فى مستشفى المعمداني والذى أدي إلى استشهاد 500 شخص، من بينهم كثير من الأطفال.

وأشار النائب الدكتور جميل حليم  إلي أن إلغاء القمة الرباعية والتي كان من المقرر إقامتها فى دولة الأردن؛ دليل حقيقي عن الرفض العربي للجرائم غير الإنسانية التي ترتكب داخل قطاع غزة.

وسأل النائب الدكتور جميل حليم، عن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف بجوار إسرائيل، رغم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها داخل قطاع غزة .

وقال: هل من الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن الجلوس في مفاوضات مع الدول العربية المؤمنة بالقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين؟ أم التحدث ومخاطبة القوى العظمى بالعالم لوقف نزيف الحرب؟.

وشدد الدكتور جميل حليم على أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني ومطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الراهن، لا سيما فى ظل المخاطر الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة.

لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الجيش الإسرائيلي قطاع غزة الفلسطينيين سلاح الفسفور الأبيض

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