حماس: استشهاد قيادي كبير في غارة إسرائيلية على غزة

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، استشهاد عضو المكتب السياسي للحركة أسامة المزيني في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

كانت إسرائيل قالت صباح الثلاثاء الماضي، إنها قتلت قياديًا في حركة حماس، في غارة على منزله بقطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو، قائلًا "الجيش والشاباك يقومان بتصفية أسامة المزيني رئيس مجلس شورى حماس".

وزعم أدرعي أن المزيني "كان مسؤولا عن ملف الأسرى، وقام بتوجيه الإرهاب ضد إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال رئيس المخابرات الإقليمي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.