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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصاروخ .. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة إسرائيلية شرق خان يونس

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، اليوم السبت، استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ موجّه شرق خان يونس في قطاع غزة.

كما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام ، تجديد قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

في نفس السياق، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، إن فصائل المقاومة الفلسطينية لديها نحو 210 رهينة على الأقل.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 15 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.


وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.


وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر. 

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