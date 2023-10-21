الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية الجمعة القادمة.. اعرف الأماكن

تنطلق الجمعة القادم عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

قوافل الأوقاف الدعوية

وتأتي القوافل الدعوية من وزارة الأوقاف، على النحو التالي:

القوافل الدعوية من وزارة الأوقاف

القوافل الدعوية من وزارة الأوقاف

القوافل الدعوية من وزارة الأوقاف

القوافل الدعوية من وزارة الأوقاف

القوافل الدعوية من وزارة الأوقاف

مقارئ الجمهور تتجاوز 140 ألف مشارك



وشهدت مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور 140 ألف مشارك لأول مرة، وجاءت مديريات أوقاف القاهرة وسوهاج والجيزة وأسيوط في المقدمة.

وحرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.