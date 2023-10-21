فعلها العرب| المنشآت الإسرائيلية تتعرض لهجوم ضاري يفقدها التوازن.. وروسيا تدخل خط المواجهة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بوجود إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات الإسرائيلية، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهجوم السيبراني الواسع يستهدف أنظمة المستشفيات الإسرائيلية.

وارجعت هيئة البث الإسرائيلية، أن الهجوم السيبراني علي المستشفيات الإسرائيلية الذي يستهدف أنظمة المستشفيات الإسرائيلية مصدره دولتي العراق وروسيا.

هجومات إلكترونية علي إسرائيل

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة قراصنة تابعة للسودان مشاركتها مع مجموعة هاكر روسية، في هجوم استهدف أنظمة حكومة إسرائيل.

ويأتي هذا الهجوم الإلكتروني، بسبب الحرب التي اعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي علي فلسطين، وذلك عقب انطلاق عملية "طوفان الأقصي" من حركة حماس ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

وتصاعدت المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانًا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

تعطل الموقع الرسمي للنظام الاسرائيلي

واستهدفت الهجمات الإلكترونية التابعة لمجموعة الهاكر السودان مع مجموعة هاكر الروس، عدة مواقع وصحف إلكترونية وحسابات إسرائيلية وأمريكية على مواقع التواصل.

كما تسببت الهجمات الإلكترونية في تعطل الموقع الرسمي للنظام الإسرائيلي، مع استهداف بعض النقاط الحرجة في نظام الإنذارات الإسرائيلي، وذلك عقب تهديد قراصنة روس وسودانيين بإعلان الحرب على تل أبيب وتهكير أنظمتها الأمنية والرسمية.

إعلان الحرب علي إسرائيل

وكانت مجموعة الهاكر الروسية، أعلنت الحرب على إسرائيل قائلة: "حكومة إسرائيل، أنتِ المسؤولة عن إراقة الدماء هذه، في عام 2022، دعمتم النظام الإرهابي في أوكرانيا، لقد خنتم روسيا، واليوم تبلغكم Killnet رسميًا بذلك! جميع أنظمة الحكومة الإسرائيلية ستكون عرضة لهجماتنا السيبرانية".

إسرائيل تشن الهجمات السيبرانية

وعلي جانب أخر، شن هجوم سيبراني إسرائيلي علي دولة إيران، تسبب في قطع الكهرباء عن المناطق، وأعلنت مجموعة هاكرز إسرائيلية اختراق شبكة الكهرباء في إيران وتعطيلها في قلب العاصمة طهران.

وتمكن القراصنة الإسرائيليون، من اختراق شبكة الكهرباء الإيرانية، وقاموا بسلسلة أعمال تخريبية أضرت بشبكات إمداد الكهرباء في أنحاء البلاد، وأدت هذه الهجمات إلي قطع الكهرباء عن بعض مناطق البلاد.

الهجوم السيبراني الإسرائيلي يحذر



وحذر القراصنة الإسرائيليون قبل الهجوم علي إيران، من القيام بهذا الهجوم، وبعثوا تحذيرًا باللغتين العبرية والإنجليزية قالوا فيه: ”إيران! اليوم سنفاجئكم، حتى أنكم لن تتمكنوا من اضاءة النور في البيت، جهزوا الشموع”.

وعقب الهجوم السيبراني علي إيران، نشر القراصنة الإسرائيليون بيانا قالوا فيه: “خلال الأيام الماضية نجحنا باختراق منظومات حساسة في ايران ولن نقدم تفاصيل حولها".

وتابعوا: "تمكنا من فصل الكهرباء عن طهران والقرى المحيطة بها، وتركنا عشرات الآلاف من السكان بدون اتصال وكهرباء لمدة ساعتين وحتى هذه اللحظة”.

ووجه القراصنة تهديدا في رسالتهم: “هذه رسالة لإيران، لا تلعبوا بالنار. الضربة القادمة ستكون أقسى، وأعداد المتضررين سيكون اكبر”.

اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية

وفي سياق أخر، اجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي وأعضاء حكومة الطوارئ، اليوم السبت، في مقر القيادة الجنوبية في بئر السبع.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أجرى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب جولة في جنوب إسرائيل للإطلاع على استعدادات قوات الاحتلال للهجوم البري المتوقع على غزة.

وتتكون الهيئة الأمنية العليا من نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والوزير بيني جانتس.

ومع وصول نتنياهو إلى القيادة الجنوبية في بئر السبع، خرج عدد من الإسرائيليين للاحتجاج عليه ودعوه إلى الاستقالة.

وصاح به أحد الرجال قائلاً: "هذه هي الأيام الأخيرة لنظامك الفاسد".