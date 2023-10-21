خبير أردني: قمة القاهرة للسلام نجاح دبلوماسي للرئيس السيسى كبح جماح إسرائيل

أكد الدكتور جمال شلبي من الأردن توافق الرؤى المصرية والأردنية خلال مؤتمر القمة للسلام

وأضاف جمال شلبي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "دي ام سى"، أن التوافق المصرى الأردنى بشأن القضية الفلسطينية عميق وطويل المصرى وليس هذه الفترة فقط، لافتا إلى أنه منذ 2014 ومصر والأردن لديهم نفس الاستراتيجية والرؤى فى القضايا المشتركة.

قمة القاهرة للسلام



وأكد الدكتور جمال شلبي من الأردن، أن قمة القاهرة للسلام كبحت جماح اسرائيل ضد قطاع غزة، إضافة إلى توافق الرأى العربى بشأن السلام فى المنطقة.

وأوضح أن تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حشد أكثر من 31 دولة ومؤسسة لبحث القضية الفلسطينية، نحاج دبلوماسى كبير للرئيس السيسى والعرب.