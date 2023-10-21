الزمالك يتفوق على سموحة بثلاثية في الشوط الأول

تفوق الزمالك على سموحة بثلاثية في الشوط الأول في المباراة المقامة حالياً على ستاد القاهرة في الـ4 من الدوري المصري.

وسجل مصطفي شلبي هدف الزمالك الأول من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3.

وأحرز أحمد مصطفي زيزو الثاني بتسديدة “الركبة” داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13.

وأضاع زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد تدخل من الفار.

وتمكن أوباما من تسجيل الهدف الثالث بطريقة مهارية “بالكعب”

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".