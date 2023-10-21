فيلم وش فى وش ينافس فوي فوي فى دور العرض السينمائية

حقق الفيلم الكوميدي وش في وش إيرادات مرتفعة منذ إنطلاقة عرضه فى دور العرض السينمائية ، الذي يقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح .

وجاءت إيرادات وش في وش بالمركز المباشرة بعد إيرادات “فوي فوي فوي” واقتنص أمس الجمعة 177 ألفا و737 جنيهًا، ليحقق إجمالي إيراداته 31 مليون و500 ألف جنية خلال 9 أسابيع عرض بالسينمات المصري.

وتدور الأحداث حول عائلتين تحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود، وذلك في إطار اجتماعى لايت.

يذكر أن فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

استضاف برنامج "مساء dmc" الذي يُذاع على قناة dmc، أبطال وصناع فيلم "وش في وش"، الذي يعرض في السينما.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأنوشكا، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

وأعرب المخرج وليد الحلفاوي عن سعادته بنجاح الفيلم واستحسان الجمهور له، قائلا إن الفيلم يتناول قصة تدخل الناس في علاقات الأزواج وتأثير ذلك على تلك العلاقات، مشيدا بتعاون الفريق الفني والممثلين وأكد أنهم جميعًا أحبوا الأدوار التي قدموها

إشادة ريهام عبدالغفور بفيلم وش فى وش:

أشادت الفنانة ريهام عبد الغفور بفيلم وش فى وش وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها بفيسبوك: "حلو حلاوة".