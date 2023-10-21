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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحديدًا الوقود | الهلال الأحمر الفلسطيني : نحتاج مزيدا من المساعدات لغزة

المساعدات
المساعدات

وجه أحمد جبريل، المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الشكر للدولة المصرية على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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الهلال الأحمر الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي بإرسال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

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الرئاسة عن قمة القاهرة للسلام: توافق على ضرورة إدخال المساعدات لغزة باستدامة

وقال أحمد جبريل، المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إدخال المواد الطبية إلى قطاع غزة"، لافتا: "اليوم دخلت 20 شاحنة محملة بالمواد الطبية وبعض المواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني".

 

وأضاف: "كان هناك ترتيبات على مدار أيام بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، واليوم صباحا دخلت الشاحنات والحمدلله هذه الشاحنات كانت بصيص أمل لدى الشعب الغزاوي بدخول المواد لمساعدتهم، لكن هذه نقطة في بحر احتياجات قطاع غزة، حيث يعاني 2.5 مليون فلسطيني من الضرب والقمع والاستهداف، وهناك  24 مستشفى تم تهديدها بالقصف من قبل الاحتلال".

وأشار أحمد جبريل، المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني،: "نحن بحاجة إلى المزيد من المساعدات خاصة الوقود، ونتمنى أن يتم إدخال كافة المساعدات المتواجدة بمصر الشقيقة التي ساهمت بشكل كبير في إدخال المواد".
 

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