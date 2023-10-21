لو بتكره الاجتماعات.. مايكروسوفت تحضر مكانك.. تفاصيل

من المقرر أن تطلق شركة مايكروسوفت مساعدها للذكاء الاصطناعي Microsoft 365 Copilot في الأول من نوفمبر، والذي يمكنه أن يحل محل المستخدمين عند حضور الاجتماعات.

يقدم المساعد الذكي من مايكروسوفت Microsoft 365 Copilot عددًا من الميزات التي تم تعيينها لتغيير طريقة إنجاز العمل المكتبي وحضور الاجتماعات، وتتمثل إحدى وظائفه الرئيسية في قدرته على تلخيص اجتماعات الفرق، مما يسمح للعاملين بمتابعة المناقشات الفائتة بسرعة.

كما يمكن لبرنامج Copilot صياغة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء مستندات Word، وإنشاء رسوم بيانية لجداول البيانات، وحتى صياغة عروض PowerPoint التقديمية الجذابة في غضون ثوانٍ.

وفقا لشبكة بي بي سي الأمريكية فإن برنامج Copilot أظهر كفاءة ملحوظة من خلال تلخيص سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة بسهولة وتوليد ردود جيدة وشخصية، كما أظهر قدرته على فهم اللغة الطبيعية.

وترى مايكروسوفت أن برنامج Copilot تم تصميمه للتخلص من المهام الدنيوية وتحسين الإنتاجية، إلا أن هذا الطموح يقابل بالتشكيك من بعض الأشخاص، حيث يشعر المنتقدون بالقلق من أن مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة قد تؤدي إلى إزاحة الوظائف، حيث تتم أتمتة المهام الروتينية.

وتتطلب اللوائح التنظيمية في أوروبا والصين الشفافية في تفاعلات الذكاء الاصطناعي، والتأكد من أن المستخدمين على دراية عندما يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي بدلاً من البشر.