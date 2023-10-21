ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

انتهت مباراة إشبيلية وريال مدريد، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم إشبيلية بالهدف الأول في الدقيقة 74 عن طريق دافيد ألابا بالخطأ في مرماه، ثم تعادل ريال مدريد في الدقيقة 78 عن طريق داني كارفخال.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كارفاخال – روديجر – ألابا – ميندي

خط الوسط: توني كروس – تشواميني – فالفيردي – بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.