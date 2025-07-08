استشاري الطرق والنقل البري: الطريق الدائري الإقليمي ليس مسئولا عن الحوادث

أكد الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي، أن انشاء الطرق تمر بعدة مراحل وتخضع لرقابة واختبار من لجان متخصصة وكل تفاصيل الجودة العالمية تمت مراعاتها أثناء انشاء وتشييد الطريق الدائري الاقليمي.

وقال عماد نبيل، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الطريق الدائري الاقليمي ليس مسئولا عن الحوادث، مؤكدا أن 70% من الحوادث بشكل عام تحصل بسبب الاخطاء البشريةن و25% بسبب المركبات والطريق.

وتابع استشاري الطرق والنقل الدولي، أن الطريق الاقليمي الدائري بحكم طول المدة حدث له شروخ وتشققات خفيفة جدا لكن حالته الانشائية جيدة للغاية والاسفلت متقادم فقط.