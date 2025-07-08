ليست الشاحنات فقط.. أستاذ هندسة الطرق يكشف عن مشاكل الطريق الدائري الإقليمي

أكد الدكتور حسن تحسين، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الطريق الدائري الاقليمي هو العمود الفقري لنقل البضائع في مصر، مشيرا إلى أنه من أهم الطرق التي يوجد عليها كثافات كبيرة.

وقال تحسين، خلال لقاء له ببرنامج “مساء دي أم”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن المرض الاساسي للطريق الاقليمي يكمن في الميكروباص، وليس الشاحنات فقط كما يعتقد البعض، خاصة مع وجود تحركات كبيرة.

وتابع أستاذ الطرق بكلية الهندس بجامعة القاهرة، أن الحمولات الزائدة والتربة الرخوة في بعض المناطق أدت إلى حاجة بعض المناطق بالطريق الدائري الإقليمي إلى صيانة عاجلة".

