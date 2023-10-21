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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان ينعى اللواء محمد أمين نصر: خسارة كبيرة للوطن

صدى البلد

أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن خالص تعازيه وحزنه العميق، لوفاة اللواء محمد أمين نصر، الذي كان يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، حيث وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض.

وقال رئيس جامعة حلوان: "فقدنا رجلاً، كان مثالاً للتفاني والكفاءة في خدمة الوطن، فإننا نشعر بحزن عميق لفقدان شخصية بارزة، كاللواء محمد أمين نصر.

وأعرب رئيس جامعة حلوان، عن تمنياته بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنح أهله وأحبائه الصبر والسلوان، ويجعل جميع إسهاماته الكبيرة وخدمته للوطن المتميزة، خير شفيع له.

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وأكد الدكتور السيد قنديل إن إسهامات الفقيد اللواء محمد أمين نصر، ستبقى حاضرة وستستمر في خدمة الوطن، وسيظل إرثه مصدر إلهام للأجيال القادمة للعمل بتفانٍ وإخلاص في خدمة مصر الحبيبة، حيث أنه كان قامة وطنية ناجحة ومتفانية في خدمة الوطن بمختلف المواقع والمناصب التي تقلدها، وإن فقدانه؛ هو خسارة كبيرة للوطن، وستظل ذكراه محفورة في قلوب الكثيرين الذين استفادوا من توجيهاته وخبرته.

اللواء محمد أمين نصر محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية

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