صحيفة أمريكية: شاحنات المساعدات التي دخلت غزة لم يتم تفتيشها

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مساء اليوم السبت، إن شاحنات المساعدات الإنسانية العشرين التي دخلت قطاع غزة لم يتم تفتيشها، رغم طلب إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الأمم المتحدة أن شاحنات المساعدات التالية تحتاج إلى تفتيش قبل دخولها إلى القطاع.

وأضافت "إننا نجري مناقشة صعبة، ولكن عادلة مع إسرائيل بشأن آلية التفتيش"، بحسب الصحيفة.

ويأتي التقرير؛ بعد تعهدات أمريكية ودولية أن تمر شاحنات المساعدات بآلية تفتيش شاملة، والتي ستتأكد من أن المساعدات التي تدخل القطاع، هي فقط المساعدات التي تم الاتفاق عليها.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، وعدد من الوكالات الإنسانية الدولية، اليوم السبت، دخول مساعداتها الإنسانية إلى غزة، وذلك من خلال وصول 20 شاحنة مساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح.

وذكر بيان مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، أن شحنة أولى من الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، دخلت اليوم إلى غزة، مقدمة من الأمم المتحدة، والهلال الأحمر المصري، على متن 20 شاحنة عبر معبر رفح.

وأضافت أن هذه المساعدات الإنسانية توفر شريان الحياة الذي تشتد الحاجة إليه لبعض مئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال في غزة، الذين انقطعت عنهم المياه والغذاء والدواء والوقود وغيرها من الضروريات.