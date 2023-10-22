من تهديد اليهود إلى نزهة تحت الأمطار.. أزمات في حياة جيجي حديد

تداول اليوم موقع ديلي ميل صورة جديدة لعارضة الأزياء جيجي حديد وهى بصحبة حبيبها الجديد برادلى كوبر وهما فى نزهة رومانسية تحت الأمطار فى مدينة نيويورك ، ويعتبر هذا الظهور الأول لهما بعد التهديدات التى تأتى باستمرار لجيجي حديد أثر دعمها المستمر للقضية الفلسطينية .. ولديكم القصة كاملة

أعلنت صحيفة ديلي ميل فى الساعات القليلة الماضية على أن عارضة الأزياء جيجي حديد قد تلقت الكثير من التهديدات بالقتل خلال الأيام الماضية وذلك عقب دعمها للقضية الفلسطينية ومساندتها لشعب غزة الذى يشهد أصعب الفترات من ألم وقتل مستمر

مما أدى إلى شعور جيجي حديد بالخطر خلال هذه الفترة ، ونتج عن ذلك ظهورها وهى برفقة مجموعة من حراس الأمن لها أثناء ذهابها لبراند الأزياء العالمي الخاص بها الذى يدعي Guest in Residence، وهذا يرجع لحرصها الشديد على سلامتها وسلامة أسرتها من أى خطر متوقع أن يأتي لها فى أى وقت .

دعم جيجي حديد للقضية الفلسطينية

وجاء بداية دعم جيجي حديد للقضية الفلسطينية عندما نشرت على إنستجرام رسم بياني حول دعم فلسطين.

وجاء في منشور جيجي حديد على Instagram Story، والذي تمت مشاركته في الأصل بواسطة : “لا يوجد شيء يتبع اليهودية في معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين، إن إدانة الحكومة الإسرائيلية ليست معادية للسامية، ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس”.

مما أدى إلى استفزاز إسرائيل، التى سرعان ما ردت عليها وانتقدتها من خلال حساب جيجي حديد الرسمي أيضًا على السوشيال ميديا واتهمتها بأنها معادية للسلام والسامية.

القبض على جيجي حديد بتهمة حيازة ماريجوانا

تهديد جيجي حديد من قبل اليهود لم يكن هو الأزمة الوحيدة فى حياتها ، تعرضت أيضًا مؤخرًا بالقبض عليها بتهمة حيازة ماريجوانا

كشفت تقارير أجنبية عن تعرض عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد عن أزمة خلال إجازتها بجزر كايمان، مع صديقتها المقربة نيكول مكارثي.

ومن ثم تم القبض على جيجي حديد وصديقتها، بعد أن وجد ضباط الجمارك الماريجوانا معهما فور فحصها بالمطار يوم 10 يوليو الماضي من هذا العام الجاري ، إلى جانب أنواع أخري من المواد المخدرة ، وبناءً عن ذلك تم إيقاف جيجي حديد وصديقتها أمنيًا واحتجزتا في مركز أمني وأفرج عنهما بكفالة في نهاية الأمر

ومثلت جيجي حديد وصديقتها مكارثي أمام المحكمة يوم 12 يوليو الماضي ، وأعترفوا بهذا المأزق ، وتم تغيرمهما بمبلغ ألف دولار.

ولم تسجل الواقعة كجريمة في تاريخ جيجي حديد ، واستكملت عطلتها مع صديقتها على الجزيرة بشكل طبيعي

إرتباط جيجي حديد بليوناردو دي كابريو بشكل سري:

ومن الأزمات التى واجهت جيجي حديد هو تداول الأخبار عن إرتباطها بليوناردو دي كابريو بشكل سري وأنهما لا يرغبون فى الأعلان عن هذا الخبر ويأتي ذلك بعد أن انفصلت جيجي حديد عن حبيبها السابق زين مالك منذ عدة أشهر بعد إنجاب ابنتها الوحيدة، واتفقا سويًا على الحضانة المشتركة بعد صراع كبير داخل العائلة.

كشفت إحدي الصحف الإسبانية، أن سبب عدم إعلان ليوناردو دي كابريو خبر ارتباطه رسميا بالموديل جيجي حديد، وهو احترامها لصديقها السابق زين مالك الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة.

وقال مصدر مقرب منهما، إنهما متشابهان جدا، ويرغبان في إبقاء علاقتهما شخصية، ولكنهما يقابلان بعضهما كثيرا، ويجهزان لعلاقة جدية دائمة

ليطارد بعضها ليوناردو دي كابريو جيجي حديد في إيطاليا الذي تقدم فيه الموshoppingmode ديل الشهيرة عرضا منتظرا ضمن أسبوع الموضة في ميلانو ، ولم يظهروا مع بعض بشكل واضح وليوناردو دي كابريو قد انفصل مؤخرا عن حبيبته السابقة كاميلا موروني بعد 4 سنوات من الحب.

وتم تصوير الثنائي مؤخرًا أثناء وصولهما بشكل منفصل إلى حفل A-list في حي NoHo بمدينة نيويورك بعد حفل Met Gala وليست برفقة بعض.

وكانت جيجي حديد قد استبدلت ثوبها المخصص من جيفنشي بمجموعة أخرى سوداء بالكامل ، في حين ارتدى دي كابريو قميصًا أسود أيضًا وقبعة وقناع للوجه ثم خرج بعد ذلك للاحتفال بعيدًا مع جميع النجوم الذين حضروا الحفل.

وعلى الرغم من أننا لم نسمع الأخبار المؤكدة حول علاقتهما لكن مازال يزعم بأن هناك علاقة تربط بين الاثنين منذ أن قضوًا وقًا معًا منذ أوائل سبتمبر من العام الماضي في أسبوع الموضة في نيويورك.

وكذلك عندما سافرت جيجي حديد إلى باريس لموسم المدرج ، تم تصوير دي كابريو وهو يصل إلى فندقها.