كيفية تشكيل وحدة خزفية غير تقليدية في منتدى الإبداع بقصور الثقافة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المحور السابع "الإبداع البصري" من محاور منتدى نقل الخبرة، الذي تقدمه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏"أونلاين" للعاملين بديوان الهيئة والأقاليم والفروع الثقافية.

وفي السياق قدّم د. محمود أبو هادية، من المكتبة الثقافية بالمعادي بفرع ثقافة القاهرة، محاضرة بعنوان "تاريخ فن الخزف والتشكيل بالشريحة الطينية"، تحدث خلالها عن طرق التشكيل موضحا أن العمل بالخزف يتطلب توليفة خامات، ومعالجة مختلفة سواء قبل الحرق من خلال اللون أو الملمس، أو بعد الحرق الأولي باستخدام الطلاءات الزجاجية.

كما تناول بالتفصيل آليات تجهيز الطين الأسواني وتشكيله باستخدام عجله الفخار، أو من خلال طريقة الحبال، إلى جانب التعريف بتقنيات الحرق المتنوعة، وكيفية الجمع بين أكثر من تقنية لابتكار وحدة خزفية غير تقليدية، ليختتم المحاضرة بذكر استخدامات الخزف في إعداد أواني الطعام، المزهريات والتماثيل وغيرها من العناصر.