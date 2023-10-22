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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

اليوم قصور الثقافة تطلق الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل

صدى البلد

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الأحد، الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل، بقصر السينما بجاردن سيتي، والتي يحاضر بها مجموعة من المتخصصين في فنون مسرح الطفل، وتستمر حتى الأحد 29 أكتوبر الحالي.

الورشة تنظمها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتقام الفعاليات على فترتين يوميا، الأولى من 10 صباحا إلى 2 مساء، والثانية من 6 إلى 8 مساء. وتستهدف تدريب 24 مخرجا مسرحيا للطفل من مختلف أقاليم الهيئة.

ويشهد اليوم الأول، محاضرة بعنوان "طرق الإخراج في مسرح خيال الظل ودمج مشاهد خيال الظل في عروض مسرح الطفل"، للمخرج أيمن حمدون، الباحث في ثقافة الطفل ومصمم عرائس وخيال الظل. 

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وتعقد المحاضرة الثانية بعنوان "الخط بين الدارما والتشكيل" للمهندسة نهلة مرسي، مهندسة الديكور والمحاضر بالمدرسة التنكولوجية بأكاديمية الفنون.

وفي اليوم الثاني، الاثنين 23 أكتوبر، تقام محاضرة "أساليب الإخراج في مسرح العرائس" يقدمها أ.م.د  أسامة محمد علي، أستاذ مساعد دكتور الأشغال الفنية والعرائس بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، ومدير مسرح القاهرة للعرائس.

ويشهد اليوم نفسه أيضا محاضرة بعنوان "دور الموسيقى والأغاني والمؤثرات الصوتية في مسرح الطفل"، للفنان محمد مصطفى ملحن ومخرج مسرحي وموسس فرقة أوبرا لإحياء التراث الموسيقي.

اليوم الثالث، الثلاثاء 24 أكتوبر، تقام ورشة بعنوان "توظيف التقنيات الحديثة في إخراج مسرح الطفل" للمخرج الدكتور جمال ياقوت رئيس قسم الإخراج في المعهد العالي لفنون الطفل.  

ويتضمن اليوم محاضرة فى الدراما المسرحية بعنوان "ماهية النص المسرحي للطفل" للكاتب متولي حامد.

ويشهد اليوم الرابع، الأربعاء، 25 أكتوبر، استكمال ورشة الإخراج بعنوان "توظيف التقنيات الحديثة في إخراج مسرح الطفل" للدكتور جمال ياقوت، والذي يقدم أيضا محاضرة في الإنتاج المسرحي بعنوان "تخطيط المشروعات الإنتاجية في المسرح".

اليوم الخامس، الخميس 26 أكتوبر، تقدم ورشة "الرؤية والتفسير في مسرح الطفل وكيفية قراءة النص المسرحي" للكاتب والمخرج عادل بركات مدير مسرح السامر. 

وتعقد المحاضرة الثانية بعنوان "مناهج استخدام العرائس والإكسسورات في مسرح الطفل" للفنان محمد قطامش مهندس ديكور ومصمم عرائس.

أما اليوم السادس، الجمعة 27 أكتوبر، فيشهد استكمال ورشة "الرؤية والتفسير في مسرح الطفل" للمخرج عادل بركات، وفي المساء تقام ورشة الدراما الحركية بعنوان "الحركة وأهميتها في مسرح الطفل" للفنان عمرو عجمي مصمم الاستعراضات ومدرب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

وتقدم في اليوم السابع، السبت 28 أكتوبر، ورشة بعنوان "أساسيات ومناهج الإخراج في مسرح الطفل" للمخرج المسرحي محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية.

ويشهد اليوم محاضرة بعنوان "سيكولوجية فنون الأداء للأشخاص ذوي الإعاقة" للمخرجة المسرحية أميرة شوقي مؤسس ومدير مؤسسة الشكمجية لرعاية ذوي الإعاقة.

وفي يوم الأحد، 29 أكتوبر، تتواصل ورشة "أساسيات ومناهج الإخراج في مسرح الطفل" للمخرج محمد حجاج، وفي المساء تعقد محاضرة بعنوان  "التوظيف الأمثل للإضاءة في عروض مسرح الطفل" للفنان إبراهيم الفرن مصمم الاضاءة ومدير مسرح قصر الأنفوشي.

ويقام في اليوم ذاته في الساعه 7، الحفل الختامي وتوزيع شهادات التقدير على المدربين والمتدربين.

قصور الثقافة الإدارة العامة لثقافة الطفل الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور جمال ياقوت العامة لقصور الثقافة

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