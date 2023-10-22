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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

استعدوا لتغيير الساعة.. كل ما تريد معرفته عن العودة من جديد للتوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

انتهاء العمل بـ التوقيت الصيفي، والعودة من جديد للعمل بـ التوقيت الشتوي، يشغل بال ملايين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، لا سيما وأن هناك الكثير من الجدل حول هذا الأمر، منذ انتهاء فصل الصيف فلكيا وبداية فصل الخريف في مصر.

رسميا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 وتغيير التوقيت الصيفي في مصر(اضبط الساعة)
التوقيت الشتوي 

انتهاء التوقيت الصيفي

ويهتم محبو فصل الشتاء بموعد بدء وانتهاء التوقيت الصيفي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر الماضي، وعودة الأجواء الجوية اللطيفة بانتهاء شهر أغسطس.

ومن المقرر استمرار العمل بـ التوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وعليه هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

وتم العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخير من شهر أبريل، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة.

ويستمر العمل بـ التوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، وبعدها سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

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موعد التوقيت الشتوي

وسيعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023.

وفى شهر أبريل، سعي مجلس الوزراء إلي إصدار قرار ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر أبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف قريبا.     

رسميا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 وتغيير التوقيت الصيفي في مصر(اضبط الساعة)
التوقيت الشوتي 

المواعيد الشتوية لغلق المحلات 

كانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قرر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فتح المحلات والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات من الساعة السابعة صباحًا، وغلقها في تمام العاشرة مساءً، وذلك بشكل يومي منذ بدء تطبيق القرار.

وأوضح وزير التنمية المحلية في قراره أنه سيتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، ليتم غلق المولات والمحال التجارية في تمام الساعة الحادية عشرة.

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