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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم البارودي تعلن الاعتذار عن مسلسل روج أسود

ريم البارودي
ريم البارودي

أعنلت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن انسحابها من العمل الفني الجديد مسلسل "روج أسود".

وجاء انسحاب ريم البارودي من مسلسل "روج أسود"، بعد يومين فقط على إعلان تعاقدها على العمل، المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو من إخراج مصطفى فكري.

وكتبت "البارودي"، البالغة 45 عامًا، في منشور عبر خاصية الاستوري في إنستجرام: "تم اعتذاري عن عدم المشاركة في عمل روج أسود،  إخراج مصطفى فكري؛ وذلك لعدم قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة".

 

ويتناول مسلسل روج أسود أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، وسوف يعرض في 45 حلقة، وهو من إخراج مصطفى فكري، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المفترض أن يعرض مطلع العام المقبل.

 

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها الجديد وبقينا اثنين ، منتصف نوفمبر القادم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويضم في بطولته شريف منير ، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.

ريم البارودى

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