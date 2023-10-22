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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، إنه "من المؤسف أن بعض المشاركين في قمة القاهرة للسلام واجهوا صعوبة في إدانة الإرهاب أو الاعتراف بخطورته".

وأضافت الوزارة، في بيان نشره المتحدث باسمها عبر على منصة "أكس" المعروفة سابقا باسم "تويتر": "من المؤسف أنه حتى عند مواجهة تلك الفظائع المروعة، كان هناك من يجد صعوبة في إدانة الإرهاب أو الاعتراف بخطورته".

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وتابعت أن "إسرائيل ستفعل ما يجب عليها أن تفعله وتتوقع من المجتمع الدولي أن يعترف بالمعركة العادلة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الهجمات التي شنتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر كانت بمثابة "نداء تنبيه للعالم لمحاربة الإرهاب معا"، وتابعت أن "تهديد الإرهاب لا يعرض إسرائيل للخطر فحسب، بل يعرض للخطر دول المنطقة والعالم أجمع".

 

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