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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. قمة القاهرة للسلام من دون بيان ختامي

صدى البلد

أخبار مصر.. استضافت مصر قمة القاهرة للسلام، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشان الإقليمي والعالمي لاحتواء التصعيد العسكري في غزة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

 

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة "قمة القاهرة للسلام" التي حضرها  قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في السابع من أكتوبر.

خارطة طريق مصرية لإنهاء مأساة غزة وإعادة إحياء مسار السلام
اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، خارطة طريق لإنهاء المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإحياء مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط.

3 أولويات رئيسية على أجندة قمة القاهرة للسلام.. ما هي؟
3 أولويات رئيسية جاءت على أجندة قمة القاهرة للسلام التي تحتضنها مصر، على رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال مستدام للمساعدات والإمدادات لـ قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة أوضاع إنسانية صعبة تعصف بسكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون شخص، فضلا عن السعي للشروع العاجل في تسوية شاملة للنزاع القائم على مبدأ حل الدولتين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.. من يتولى توزيعها؟
بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري المصري، ونقل التلفزيون المصري مشاهد عبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري.

قمة القاهرة للسلام.. محمود عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام، أن الفلسطينيين لن يرحلوا وسيبقون في أرضهم، مشددا على وجوب أن يقوم مجلس الأمن بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني.

مصر تخاطب ضمير العالم: الفلسطيني ليس مستثنى من القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان
أكدت جمهورية مصر العربية، عدم القبول - أبداً - بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية، على حساب أي دولة بالمنطقة، وأنها لن تتهاون للحظة في الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.

"ماذا نريد من الرئيس القادم؟" .. ورشة العمل لتنسيقية شباب الأحزاب
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "ماذا نريد من الرئيس القادم؟".

وزير المالية ينعى اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون المالية
نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت بعد صراع مرير مع المرض.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب
شهد انعقاد قمة القاهرة للسلام مشاركة عدد كبير من قادة وزعماء دول العالم، وأوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المشاركة الواسعة عالميا دليل قوي على قوة مصر ودورها المحوري إقليميا.

100 يوم صحة: تقديم 107 آلاف خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 107 آلاف و233 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة»، أمس الجمعة 20 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.

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