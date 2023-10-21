عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 أولويات رئيسية على أجندة قمة القاهرة للسلام.. ما هي؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

3 أولويات رئيسية جاءت على أجندة قمة القاهرة للسلام التي تحتضنها مصر، على رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال مستدام للمساعدات والإمدادات لـ قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة أوضاع إنسانية صعبة تعصف بسكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون شخص، فضلا عن السعي للشروع العاجل في تسوية شاملة للنزاع القائم على مبدأ حل الدولتين.

تستضيف مصر، اليوم السبت الوافق 21 أكتوبر، قمة القاهرة للسلام، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في سعي مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن في فلسطين، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين، وفتح ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.


وجهت مصر الدعوة للعديد من الدول العربية والأوروبية، بمشاركة زعماء: "فلسطين، والسعودية، والإمارات، وقطر، وتركيا، واليونان، والبحرين، والكويت، والعراق، وإيطاليا، وقبرص، والأمين العام الأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية".


جاءت قمة القاهرة للسلام في ظل فشل مجلس الأمن خلال جلسات التصويت على مشروعي القرارين الروسي والبرازيلي، الأمر الذي يجعل قمة القاهرة للسلام تحظى باهتمام عالمي لدعم الرؤية المصرية لإجراء مناقشات من أجل التوصل إلى حل شامل وإعادة عملية السلام.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، حدد أهداف القمة الإقليمية الدولية التي تستضيفها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، في عدد من النقاط كالآتي: تسعى القمة لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا.

txt

أخبار مصر.. قائمة الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام لبحث القضية الفلسطينية اليوم

txt

قمة القاهرة الدولية للسلام.. قائمة الدول المشاركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية غدًا

txt

خارطة طريق مصرية لإنهاء مأساة غزة وإعادة إحياء مسار السلام

txt

الرئيس السيسي يدعو للتوافق على خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

وأضاف أن القمة تأتي من منطلق الاهتمام والدور المصري الدائم في إطار الاحتواء وتحقيق التهدئة في ضوء تحقيق السلام للخروج من هذه الأزمة وإدراك الخطورة في توسيع رقعتها، وما ينجم عن ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار، و المزيد من الضحايا من المدنيين.
وأكمل وزير الخارجية أن التركيز سيكون على التهدئة في هذا الوقت، فقضية السلام وحل الدولتين لابد من التركيز عليهما أيضا، لكن نقدر أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، وخصوصا في ضوء استمرار وقوع الضحايا المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والممارسات التي تخرج تماما عن قواعد القانون الدولي.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام على الآتي:  

• الانتقال فورًا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار
• البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولاً لإعمال حل الدولتين
• إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
• العمل بجدية على تدعيم السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية
• ضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة

قمة القاهرة للسلام مصر 3 أولويات غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر لن تكون كبش فداء.. السيسي يجدد تحذيره للغرب بشأن سيناء

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

أول تعليق من حماس بعد فتح معبر رفح

بابا عمل معايا حاجة وحشة.. تفاصيل أقوال طليقة عنتيل مدينة نصر

أمير قطر يصل القاهرة للمشاركة في قمة السلام الدولية

مصر تفرض كلمتها.. فتح معبر رفح لدخول المساعدات وهذا موقف الأجانب العالقين

أول رد فعل من هاني العتال بعد خسارته في انتخابات نادي الزمالك

اليوم ... انطلاق قمة القاهرة الدولية للسلام |تفاصيل

ترشيحاتنا

سائقو شاحنات المساعدات الإنسانية يروون ما حدث داخل قطاع غزة| شاهد

هاشتاج قمة القاهرة للسلام يجتاح تويتر لوقف الحرب على غزة

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

كنيسة القديس بورفيريوس في غزة: شاهد على تاريخ عريق وجرائم الاحتلال الإسرائيلي

في اليوم العالمي لنقص اليود 2023.. كيف يؤثر نقصه على الحوامل

3 أولويات رئيسية على أجندة قمة القاهرة للسلام.. ما هي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على كنيسة القديس "بورفيريوس" التاريخية بعد تعرضها للقصف الإسرائيلى

بعد توبيخها مراسلات الـ cnn | من هي الإعلامية رحمة زين

يافا عاصمة فلسطين الثقافية| من بناها وكيف تغير اسمها إلى تل أبيب

براتب 12600 جنيه| وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بـ"3 شركات".. الحق قدم

فيديو

مصرية تلقن مذيعة CNN درسا قاسيا أمام معبر رفح بسبب غزة.. «فيديوجراف»

مروة صبري فى ندوة صدى البلد: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور.. خاصمت عبير صبري 4 شهور

تضليل.. مصر ترد على اتهامات الإعلام الغربي بعدم إدخال المعونات إلى غزة| فيديوجراف

ديانا حداد تعلق على مقطع فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية جريحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ