الرئيس السيسي يدعو للتوافق على خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعبًا بأكمله إلى مناطق أخرى، بل حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المسير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثل باقي شعوب الأرض”.



وأكد الرئيس السيسي: "نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الاهتمام الكامل لحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، ولذلك لقد وجهت إليكم الدعوة اليوم لنناقش معًا العمل على التوصل إلى توافق محدد على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الحالية".



وتستضيف مصر مؤتمر دولي (قمة القاهرة الدولية للسلام)، اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر؛ لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قمة القاهرة الدولية للسلام، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، في قصر الاتحادية الرئاسى بالقاهرة، الأربعاء، معربًا عن أمله فى أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة، وقال الرئيس السيسي: “تناولت مع المستشار شولتس القمة التى دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وأكدنا أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم فى وقف التصعيد الجاري، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام”.

