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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. الفاء حفل ماجد المهندس بالكويت وظهور نادر لنجلي زينة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها عن ماجد المهندس وزينة.

 

ريم البارودي تعلن الاعتذار عن مسلسل روج أسود

أعنلت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن انسحابها من العمل الفني الجديد مسلسل "روج أسود".

تفاصيل وأحداث الحلقة السادسة من مسلسل صوت وصورة

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل صوت وصورة، بمقتل الدكتور عصام الصياد الذي يجسد شخصيته الفنان مراد مكرم، ووجود الشرطة ومباشرة التحقيقات.


بسبب أحداث فلسطين.. إلغاء حفل ماجد المهندس في الكويت

قرر النجم ماجد المهندس إلغاء حفله الغنائى الذى كان من المقرر إحياؤه بدولة الكويت، يوم 27 أكتوبر الجارى، ليتم تحديدها في وقت لاحق، وذلك تضامنًا مع شعب فلسطين بعد تعرضه لهجمات غاشمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أول صورة لـ زينة ونجليها في أحدث ظهور

أعلنت الفنانة زينة تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، لجمع التبرعات وتوصيل المساعدات الغذائية لشعب فلسطين الشقيق في ظل الأزمة المريرة التي يمر بها أهالي غزة، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، واصطحبت معها نجليها عز وزين.

ماجد المهندس

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