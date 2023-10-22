أخبار الفن.. الفاء حفل ماجد المهندس بالكويت وظهور نادر لنجلي زينة

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها عن ماجد المهندس وزينة.

أعنلت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن انسحابها من العمل الفني الجديد مسلسل "روج أسود".

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل صوت وصورة، بمقتل الدكتور عصام الصياد الذي يجسد شخصيته الفنان مراد مكرم، ووجود الشرطة ومباشرة التحقيقات.

قرر النجم ماجد المهندس إلغاء حفله الغنائى الذى كان من المقرر إحياؤه بدولة الكويت، يوم 27 أكتوبر الجارى، ليتم تحديدها في وقت لاحق، وذلك تضامنًا مع شعب فلسطين بعد تعرضه لهجمات غاشمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت الفنانة زينة تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، لجمع التبرعات وتوصيل المساعدات الغذائية لشعب فلسطين الشقيق في ظل الأزمة المريرة التي يمر بها أهالي غزة، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، واصطحبت معها نجليها عز وزين.