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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات قادمة من الهند لقطاع غزة

مطار العريش
مطار العريش

أستقبل مطار العريش طائرة مساعدات قادمة من الهند لقطاع غزة ، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

 عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش الدولي


حيث تم تحديد مطار العريش الجوي، لتلقي المساعدات الإنسانية والإغاثية القادمة من العديد من عدة دول وكذلك المنظمات الدولية المختلفة،  لصالح الأشقاء في قطاع غزة، ويتم استلامها عن طريق الهلال الأحمر المصري لإعادة تسليمها إلى نظيره الفلسطيني في غزة.

تهبط   الطائرة الهندية  مطار العريش  في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم الأحد ، و سيكون في استقبال الطائرة  أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة ومندوب من محافظة شمال سيناء.

ويستعد المتطوعون  من جمعية الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، لتفريغ حمولة الطائرة، لإعادة تخزينها استعدادا لتسليمها الى الهلال الأحمر الفلسطيني عند معبر رفح البري.

يذكر أنه تم ادخال 20شاحنة أمس الأحد  من معبر رفح البري الى قطاع غزة عبارة عن ادوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية ومياه .

وقد بلغ اجمالي عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش الدولي حتي أمس السبت 23 طائرة .

العريش الهند قطاع غزة غزة مطار العريش مساعدات

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