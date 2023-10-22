عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة بين طالب وعاطل تنتهي بمصرع الأول في كفر الشيخ

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ من أحد المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بدائرة القسم "مُصاب بجرح بالصدر") وتوفى عقب وصوله متأثراً بإصابته.

 

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و(عاطل - مقيم بدائرة القسم) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

 

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "م.طواة" وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المجني عليه سلاح ابيض وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

شاهد.. اقتحام منزل نتنياهو فى تل أبيب

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

عبر مصر.. الكويت تعلن تسيير جسر جوي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

فرج عامر يعلن قرارا ناريا بعد خسارة سموحة أمام الزمالك

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

محدش يقدر يتكلم معاه.. أحمد شوبير: نجم الأهلي طلب الرحيل لهذا النادي

ترشيحاتنا

عاجل|دخول الدفعة الثانية للمساعدات الإنسانية الجديدة من معبر رفح إلى قطاع غزة

وزير الدفاع الأمريكي يأمر قوات إضافية بالإستعداد للإنتشار في الشرق الأوسط

رئيس الوزراء: هدف 100 مليون صحة الوصول إلى مجتمع خال من الأمراض

بعد مغادرة الأجانب.. إسرائيل: سنسمح للفلسطينيين فوق الـ60 بالعودة للعمل بالداخل

الغضب يتوسع ضد الاحتلال.. عواصم أمريكا وأوروبا تنتفض ضد حكوماتها.. فيديو

لماذا وضع النبي بر الوالدين بين أعظم عملين فى الإسلام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يمنعه الاحتلال.. كل المساعدات إلى غزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لعمال معلقين على ارتفاع 500 قدم في البرازيل

طبيبة تكشف طرق كشف الختم المزور على اللحم

استعدوا لتغيير الساعة.. كل ما تريد معرفته عن العودة من جديد للتوقيت الشتوي

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لعمال معلقين على ارتفاع 500 قدم في البرازيل

دعما لغزة.. تظاهرات إسبانية أمام فندق لمليونير إسرائيلي.. فيديو

 الرئاسة: أمير قطر حضر قمة القاهرة للسلام وغادر بشكل طبيعي.. فيديوجراف

400 جنيه| سعر الذهب بعد القفزة الأخيرة.. تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ