مشاجرة بين طالب وعاطل تنتهي بمصرع الأول في كفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ من أحد المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بدائرة القسم "مُصاب بجرح بالصدر") وتوفى عقب وصوله متأثراً بإصابته.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و(عاطل - مقيم بدائرة القسم) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "م.طواة" وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.