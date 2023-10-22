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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكتوبر 73 واليوبيل الذهبي في ملتقى الهناجر الثقافي.. السبت

ملتقى الهناجر الثقافى
ملتقى الهناجر الثقافى

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهرى، تحت عنوان "أكتوبر 73 واليوبيل الذهبي" فى السابعة والنصف من مساء يوم السبت ٢٨ أكتوبر الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

 

ضيوف الملتقى اللواء أركان حرب محمد الهمشري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ومدير مركز دراسات التنمية ورئيس أكاديمية النيل الدولية، اللواء محمد ربيع مهندس الصواريخ المضادة للدبابات في حرب اكتوبر، الأستاذ الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة أمانى فاخر أستاذة الاقتصاد الدولي وعميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان وعضو المجلس القومى للمرأة، الإعلامى حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام السابق، المؤرخ والكاتب الصحفي محمد الشافعي، الكاتب الصحفي عبد الجواد ابوكب، الفنان القدير طارق الدسوقي .

 

يأتى الملتقى الذى تديره الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ضمن الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتقدم فرقة شموع بقيادة الفنان الكبير سعيد عثمان مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية .

الهناجر ملتقى الهناجر خالد جلال المخرج خالد جلال مركز الهناجر للفنون

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