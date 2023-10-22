جهود مكثفة للتعليم العالي في مواجهة الأزمات.. هكذا دعمت الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا .. وتأجيل الامتحانات لـ الفلسطينيين دون عذر

هكذا دعمت التعليم العالي الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

دون عذر .. تأجيل الامتحانات لطلاب الفلسطينيين دعم من الجامعات

استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تثبت جدارتها في العديد من الأزمات التي شهدها إدارة الأزمات خلال الأزمة الأخيرة، حيث استقبلت العديد من لطلاب العائدين من السودان واوكرانيا وروسيا ، كما قدمت دعم كبير للطلاب الفلسطينيين في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقد قال عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أبرز الإجراءات تجاه الطلاب العائدين من السودان، أنه تم إطلاق رابط عبر شبكة الإنترنت، وقام الطلاب المصريين العائدين من السودان واوكرانيا وروسيا التقديم فيه، وكان هذا الرابط مهم لحل أزمة هؤلاء الطلاب.



وأوضح انه تم تحديد مستويات للطلاب على نمط الطلاب العائدين من أوكرانيا، مشيرا إلى أن الطالب العائد يدخل على الرابط وحصل على شهادة وإعادة خلال 72 ساعة بالاضافة إلى تسهيل الإجراءات عليهم.

لجان للإطلاع على أوضاعهم اللاب الفلسطينيين في مصر

قال الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تعمل حاليا على تقديم جميع أوجه الدعم للطلاب في جميع الأوقات، مشيرا إلى أنه هناك دعم كبير للطلاب الفلسطينيين في مصر وقبل الأزمة الجارية الآن.



وأضاف رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، أن هناك الآلاف من الطلاب الدراسين في مصر ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لجان للتنسيق بخصوص دعم الطلاب خاصة بوضعهم داخل الجامعات المصرية.



وأشار إلى أنه يتم دراسة وضع الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية، من أجل تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لهم في الفترة المقبلة، كما سيتم التنسيق مع عدد من الجهات فيما يخص هؤلاء الطلاب وتقديم الدعم لهم.

الكليات تدعم الطلاب يشكل منفرد

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشرى فى جامعة الزقازيق، إن الكلية تتيح تأجيل الامتحانات للطلاب الفلسطينيين في الفرق الطلابية الخامسة والسادسة وذلك إلى الدور القادم دون تقديم أعذار.



واضاف عميد كلية الطب البشري فى جامعة الزقازيق، أنه على الطلاب الفلسطين من يريد منهم تأجيل الامتحان من طلاب الفرقة الخامسة و السادسة أن يتقدم للتأجيل فقط بإثبات الهوية فقط العالم كله يعلم عذرهم.

تذليل الصعوبات أمام 6000 طالب فلسطيني من الدارسين في الجامعات المصرية

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي على حرص مصر على دعم دولة فلسطين الشقيقة، بالإضافة إلى وجود تعاون مشترك في كافة المجالات، وبشكل خاص في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



واشار إلى أن وزارة التعليم العالي حريصة على تذليل جميع الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية، والتي يبلغ عددهم حوالي 6000 طالب.

ومن جانبه استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود أبومويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني، والسفير أسامة خضر مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، والدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور إياد أبو الهنود مسئول الشئون الأكاديمية والبحثية بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.



في بداية اللقاء، أكد أيمن عاشور حرص مصر على دعم دولة فلسطين الشقيقة، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، والبالغ عددهم ما يقرب من 6000 طالب.