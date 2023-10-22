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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وعن الظواهر الجوية تتكون شيورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسـط سيناء.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكونة خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية أما البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 31 20
بنهــــا 30 21
دمنهور 29 20
وادي النطرون 31 20
كفر الشيخ 29 20
المنصورة 30 20
الزقازيق 31 21
شبين الكوم 30 21
طنطا 29 20
دمياط 29 21 
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 31 21
السويس 30 21
العريش 29 20
رفح 28 20
رأس سدر 31 21
نخل 28 13
كاترين 27 11
الطور 29 20
طابا 29 21
شرم الشيخ 32 24
الإسكندرية 28 20
العلمين الجديدة 29 19
مطروح 26 18
السلوم 28 16
سيوة 31 16
رأس غارب 32 21
الغردقة 33 22
سفاجا 33 22
مرسى علم 33 22
شلاتين 34 24
حلايب 31 24
أبو رماد 32 23 
رأس حدربة 32 24
الفيوم 31 20
بني سويف 31 19
المنيا 31 14
أسيوط 32 17
سوهاج 33 18
قنا 35 20
الأقصر 36 19
أسوان 37 21
الوادي الجديد 34 20
أبوسمبل 35 21


وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 39 26
المدينة المنورة 38 24 
الرياض 35 21
المنامة 35 28
أبوظبي 36 27
الدوحة 36 27
الكويت 37 20
دمشق 29 15
بيروت 29 23
عمان 29 16
القدس 28 17
غزة 28 21
بغداد 34 21
مسقط 32 27
صنعاء 25 7
الخرطوم 39 28
طرابلس 33 23
تونس 34 20
الجزائر 26 20
الرباط 22 14
نواكشوط 31 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 27 8
إسطنبول 26 16
إسلام آباد 27 15
نيودلهي 32 20
جاكرتا 35 24
بكين 23 8
كوالالمبور 32 24
طوكيو 23 13
أثينا 27 15
روما 26 13
باريس 16 10
مدريد 15 10
برلين 15 9
لندن 15 10
مونتريال 12 6
موسكو 8 1
نيويورك 16 8
واشنطن 28 4
أديس أبابا 25 12

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