عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

عاجل .. ظاهرة تضرب الأرض نهاية الشهر تؤثر على البشر

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهى تغطية اخبارية حيث  يشهد العالم ظاهرة جديدة والتي يعتبرها العلماء ظاهرة مخالفة للعديد من قوانين الطبيعة، وهي ظاهرة العواصف المغناطيسية، وتعد العواصف المغناطيسية الأرضية قوية على كوكب الأرض وقد تتسبب في أعراض جانبية تؤثر علي صحة البشر.

شاهد الفيديو:

 

وتتسبب العواصف المغناطيسية العديد من الجسيمات عالية الطاقة، والتي تعد منبعثة من الشمس، في حدوث بعض العواصف المغناطيسية على سطح الأرض، حيث تواجه الفوتونات عالية الطاقة المجال المغناطيسي لكوكب الأرض.

وكشفت المصادر عن أول عاصفة مغناطيسية ضربت الأرض، يوم 18 الماضي من شهر أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أنه سوف يعقب تلك العاصفة المغناطيسية عدة عواصف اخري قريبًا علي كوكب الأرض.

وحذرت خبيرة روسية، من العواصف المغناطيسية التي تحدث على فترات متباعدة علي الأرض، ومن الممكن أن تتسبب العواصف المغناطيسية في مشاكل صحية كبيرة لسكان كوكب الأرض، والتي تختلف من شخص إلي أخر.

شاهد الفيديو:

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

حالة وفاة| لماذا غادر أمير قطر قمة القاهرة للسلام ؟.. ورئيس تحرير الشرق القطرية يرد على الإخوان

زيادة 680 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الذهب بمصر

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

السيسي "مشّى كلمته".. قراءة في رسائل الرئيس الخفية بعد العدوان على غزة

طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم

شاهد.. اقتحام منزل نتنياهو فى تل أبيب

ترشيحاتنا

أمريكا تصدر أوامر بالإخلاء لبعض دبلوماسييها في العراق

الصين تحث الأمم المتحدة على عقد قمة كبرى حول الوضع في الشرق الأوسط

حكاية 2.5 مليار دولار دخلت مصر من برنامج الطروحات..مسئول كبير يكشف التفاصيل

قرار عاجل من قوات الاحتلال الإسرائيلى بشأن اجتياحها البري لغزة

أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول المساعدات الإنسانية يحدث انفراجة في قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد البطاطاالمسلوقة للمعدة

انعدمت مقومات الحياة..رسالة مؤثرة من عجوز فلسطينية باللغة الإنجليزية إلى العالم..فيديو

فوائد شوربة الكوسة وطريقة إعدادها

بتيشيرت رونالدو الممزق على سرير المستشفى.. الاحتلال قصف حلمه

فيديو

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

عاجل .. ظاهرة تضرب الأرض نهاية الشهر تؤثر على البشر

الإعصار تيج يزداد قوة وسط توقعات بالفيضان.. سلطنة عُمان واليمن ضمن دائرة التأثير «فيديوجراف»

قمة القاهرة للسلام .. كيف أنهى السيسي أحلام إسـ.را.ئـ.يل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ