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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية: ما يؤلمنا سقوط مزيد من الضحايا يوميا

صدى البلد

أكد الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن الكنيسة الكاثوليكية تابعت بكل اهتمام وصلاة القمة الدولية التى استضافتها مصر للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الذي راح ضحيته آلاف القتلي من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الماضى. 
وقال الأنبا باخوم - في تصريح لموقع صدى البلد الاخباري - إن الكنيسة مازالت تقدم الأصوام والصلوات من أجل سلام المنطقة وأن ما يؤلم الكنيسة سقوط مزيد من الضحايا يوميا، لافتا إلى أن الكنيسة تصلى من أجل أن تنتصر الانسانية ومن أجل أن تتوقف الحروب، وأن يتم توقف اطلاق النار، وأن يكون هناك سلام يحترم حرية جميع الأطراف.

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