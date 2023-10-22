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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رفض تهجير الفلسطينيين.. الغرف التجارية: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل واضحة للعالم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة القاهرة

أكد خالد الدجوي عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على اتفاقه مع الرؤية المصرية التي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الكلمة الافتتاحية بقمة القاهرة للسلام 2023، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة وقف التصعيد في قطاع غزة، وبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن كلمة الرئيس حملت رسائل شديدة اللهجة وحاسمة تجاه مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

وعبر عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، عن ثقته في قدرة مصر على احتواء الأزمة الفلسطينية، لاسيما بعد قمة السلام بالقاهرة والتي شارك فيها عدد من القادة والزعماء على مستوى العالم.

وأكد عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ،في تصريحات صحفية اليوم، أن الكلمة التي افتتح بها الرئيس السيسي قمة القاهرة للسلام جاءت جامعة وشاملة، حيث وضعت العالم أمام مسئولياته في أهمية مواجهة التجاوزات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وتهجير قسري.

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وأضاف أن الرئيس أشار في كلمته إلى صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية، وهو ما يعد إهدارا واضحا للقيم الإنسانية، ويكشف ازدواجية التعامل في ملف حقوق الإنسان،وجدد تأكيده على موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي قطاع غزة، والتأكيد على أنه لا حل للأزمة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

جهود الدبلوماسية المصرية

وأشاد خالد الدجوي، بجهود الدبلوماسية المصرية وتحركات القيادة السياسية والتي أسفرت عن فتح معبر رفح البري، لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
 

الغرف التجارية الرئيس السيسي رفض التهجير قطاع غزة سيناء

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