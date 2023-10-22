عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تشكيل أعضائه الجدد.. أطباء الفيوم: تجهيز فرق لدعم مستشفيات شمال سيناء

تشكيل هيئة مكتب مجلس
تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة الاطباء بالفيوم

عقد مجلس نقابة أطباء الفيوم، اجتماعا برئاسة  الدكتور محمد عثمان  نقيب الأطباء، وبحضور كافة أعضاء مجلس النقابة، فى جو من الألفة والتناغم،  حيث رحب د. محمد عثمان بالاعضاء الجدد، وأثنى على الجهد المبذول من قبل مجلس النقابة السابق بقيادة د. ممدوح راغب، واللجنة المنظمة والمشرفة على الانتخابات، ورحب  بانضمام د.عزت رزق للمجلس كعضو فوق السن.


وأكد على أن المجلس محمل بآمال كبيرة من جموع اطباء الجمعية العمومية، منوها بضرورة التعاون وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق، و تم عمل جلسة الاجراءات الافتتاحية للمجلس بتشكيله الجديد وتشكيل هيئة المكتب المكون من الدكتور محمد عثمان نقيب الاطباء ، ود. محمد محمد صفاء وكيلا للمجلس  ، والدكتور محمود جبالى  امين عام  ، والدكتور احمد سعد اللباد امين صندوق  ، والدكتور احمد والى امين عام مساعد ، والدكتور احمد رضا امين مساعد الصندوق.
كما تم توزيع مهام اللجان حيث تولى الدكتور عزت رزق مقرر اللجنة الاجتماعية والدكتورة فاطمة خير لجنة القيد والتسجيل ، والدكتور احمد رضا اللجنة القانونية والمنشآت، والدكتور أحمد رشوان اللجنه العلميه واداب المهنه  ، والدكتور محمد صفاء لجنة تنمية الموارد ومصر العطاء.
وتم بحث عدة موضوعات هامة خاصة ببعض الزملاء الأطباء بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، والدكتور شريف صبحى مدير الشئون العلاجية والدكتور محمد عبد التواب مدير الشئون الوقائية.

كما تم دراسة بعض الموضوعات الهامة التى تشغل الأطباء خاصة والمجتمع الطبى بصفة عامة، وكيفية تقديم سبل الدعم وتجهيز فرق لدعم مستشفيات شمال سيناء بالاطباء حال الاحتياج لدعم المصابين بغزة.

وتم استقبال عدد من المهنئين  كان فى مقدمتهم د. مروان عبد الفتاح ونقيب العلاج الطبيعى  د. احمد عمر حماد ود. احمد السيد فرج و د.ربيع حسن ود. محمد سعد الدين ود. ربيع السيد.

 

جامعة الفيوم: انطلاق مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية

 

 

 

 

محافظ الفيوم يبحث الاستعدادات لانعقاد مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

 

 

 

 

395176253_725463026274923_7027759685024852841_n
395176253_725463026274923_7027759685024852841_n
395189964_725462509608308_7261588111326225437_n
395189964_725462509608308_7261588111326225437_n
395202479_725462792941613_5013049297377682429_n
395202479_725462792941613_5013049297377682429_n
395217487_725463039608255_1386656210736144251_n
395217487_725463039608255_1386656210736144251_n
395228185_725462582941634_7413224596741886397_n
395228185_725462582941634_7413224596741886397_n
الفيوم اخبار الفيوم نقابة الأطباء دعم المستشفيات هيئة المكتب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

حالة وفاة| لماذا غادر أمير قطر قمة القاهرة للسلام ؟.. ورئيس تحرير الشرق القطرية يرد على الإخوان

زيادة 680 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الذهب بمصر

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

السيسي "مشّى كلمته".. قراءة في رسائل الرئيس الخفية بعد العدوان على غزة

طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم

شاهد.. اقتحام منزل نتنياهو فى تل أبيب

ترشيحاتنا

جبهة لبنان.. طائرات حربية إسرائيلية تهاجم مواقع لحزب الله

أمريكا تصدر أوامر بالإخلاء لبعض دبلوماسييها في العراق

الصين تحث الأمم المتحدة على عقد قمة كبرى حول الوضع في الشرق الأوسط

حكاية 2.5 مليار دولار دخلت مصر من برنامج الطروحات..مسئول كبير يكشف التفاصيل

قرار عاجل من قوات الاحتلال الإسرائيلى بشأن اجتياحها البري لغزة

أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد البطاطاالمسلوقة للمعدة

انعدمت مقومات الحياة..رسالة مؤثرة من عجوز فلسطينية باللغة الإنجليزية إلى العالم..فيديو

فوائد شوربة الكوسة وطريقة إعدادها

بتيشيرت رونالدو الممزق على سرير المستشفى.. الاحتلال قصف حلمه

فيديو

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

عاجل .. ظاهرة تضرب الأرض نهاية الشهر تؤثر على البشر

الإعصار تيج يزداد قوة وسط توقعات بالفيضان.. سلطنة عُمان واليمن ضمن دائرة التأثير «فيديوجراف»

قمة القاهرة للسلام .. كيف أنهى السيسي أحلام إسـ.را.ئـ.يل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ