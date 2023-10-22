بعد تشكيل أعضائه الجدد.. أطباء الفيوم: تجهيز فرق لدعم مستشفيات شمال سيناء

عقد مجلس نقابة أطباء الفيوم، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عثمان نقيب الأطباء، وبحضور كافة أعضاء مجلس النقابة، فى جو من الألفة والتناغم، حيث رحب د. محمد عثمان بالاعضاء الجدد، وأثنى على الجهد المبذول من قبل مجلس النقابة السابق بقيادة د. ممدوح راغب، واللجنة المنظمة والمشرفة على الانتخابات، ورحب بانضمام د.عزت رزق للمجلس كعضو فوق السن.



وأكد على أن المجلس محمل بآمال كبيرة من جموع اطباء الجمعية العمومية، منوها بضرورة التعاون وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق، و تم عمل جلسة الاجراءات الافتتاحية للمجلس بتشكيله الجديد وتشكيل هيئة المكتب المكون من الدكتور محمد عثمان نقيب الاطباء ، ود. محمد محمد صفاء وكيلا للمجلس ، والدكتور محمود جبالى امين عام ، والدكتور احمد سعد اللباد امين صندوق ، والدكتور احمد والى امين عام مساعد ، والدكتور احمد رضا امين مساعد الصندوق.

كما تم توزيع مهام اللجان حيث تولى الدكتور عزت رزق مقرر اللجنة الاجتماعية والدكتورة فاطمة خير لجنة القيد والتسجيل ، والدكتور احمد رضا اللجنة القانونية والمنشآت، والدكتور أحمد رشوان اللجنه العلميه واداب المهنه ، والدكتور محمد صفاء لجنة تنمية الموارد ومصر العطاء.

وتم بحث عدة موضوعات هامة خاصة ببعض الزملاء الأطباء بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، والدكتور شريف صبحى مدير الشئون العلاجية والدكتور محمد عبد التواب مدير الشئون الوقائية.

كما تم دراسة بعض الموضوعات الهامة التى تشغل الأطباء خاصة والمجتمع الطبى بصفة عامة، وكيفية تقديم سبل الدعم وتجهيز فرق لدعم مستشفيات شمال سيناء بالاطباء حال الاحتياج لدعم المصابين بغزة.

وتم استقبال عدد من المهنئين كان فى مقدمتهم د. مروان عبد الفتاح ونقيب العلاج الطبيعى د. احمد عمر حماد ود. احمد السيد فرج و د.ربيع حسن ود. محمد سعد الدين ود. ربيع السيد.

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