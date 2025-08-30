تعد السمسمية من أشهر أنواع حلوى المولد النبوي في مصر والبلاد العربية لذا ترغب الكثير من النساء في تعلم تحضيرها في المنزل.

نعرض لكم طريقة عمل السمسمية من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير السمسمية



نص كيلو سمسم محمص

العسل:

2 كوب سكر

كوب عسل جلوكوز

كوب مياه ساخنة

عصير نص ليمونة

رشة فانيليا



طريقة عمل السمسمية

في بولة كبيرة اخلطى الماء مع السكر على البارد ثم ضعيهم على النار لمدة 10 دقائق حتي يصبح لونه شفافا.



اضيفي عصير الليمون والفانيليا ثم عسل الجلوكوز مع التقليب من حين لآخر حتى يصبح القوام سميكا.



حمصي السمسم في سميكة طاسة على النار

ثم ضعي العسل الساخن بالتدريج مع التقليب .

في صينية مدهونة بالزيت افردى السمسمية ثم ادهني زيت طهى علي وجه السمسمية واتركيها حتى تتماسك وتقدم باردة.