إجراء اختبارات تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد

أقيمت لجان اختبارات تأهيلي الدكتوراة بجامعة الوادي الجديد، للطلاب المتقدمين لمرحلة الدكتوراه بجميع اقسام الكلية وذلك بمقر كلية التربية الرياضية بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.

وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور رجب كامل محمد عميد كلية التربية الرياضية - جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور أيمن مسلم وكيل الكلية للدراسات العليا.

وكان في مقدمة الحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد ،وبحضور كوكبة من أساتذة كليات التربية الرياضية بجامعات مصر وهم : الدكتور محمد أحمد عبدالله إبراهيم أستاذ ألعاب المضرب جامعة الزقازيق بنين وعضو اللجنه العلمية للترقيات،والدكتور بهاء سيد محمود أستاذ المناهج وعميد كلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد الأسبق،و الدكتور عبدالحكيم رزق عبدالحكيم أستاذ علم النفس الرياضي جامعة أسيوط ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث سابقاً وعضو اللجنة العلمية للترقيات ،و الدكتور حازم كمال الدين عبدالعظيم أستاذ الادارة الرياضية وكيل الكلية لشئوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة أسيوط وعضو اللجنه العلمية السابق ولدكتور محمد محمود حسن أستاذ المناهج جامعة الوادي الجديد و الدكتور ياسر حسن حامد أستاذ التدريب الرياضي ووكيل شئون التعليم والطلاب جامعة أسيوط و الدكتور عماد الدين شعبان علي حسن أستاذ الاصابات ورئيس قسم علوم الصحة السابق جامعة أسيوط والدكتور محمود فاروق صبرة أستاذ الإصابات ورئيس قسم علوم الصحة جامعة أسيوط.

وأشار الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية والمشرف العام على اختبارات تأهيلي الدكتوراة، بأن ذلك يأتي تطبيقًا لتوجيهات قطاع التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية ، وفي إطار استراتيجيه تطوير جودة تعليم القطاع الرياضي ، وتوجهات كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد وضمن خطة عمل قطاع الدراسات العليا والبحوث ، في الارتقاء بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية تنفيذًا لرؤية مصر 2030.