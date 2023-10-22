ماذا يحدث لطفلك إذا ابتلع "دبوس معدني"؟.. خطوات هامة لإنقاذه

ابتلاع الأطفال دبوس معدني من الحوادث الشائعة، التي تسبب قلق وتوتر للاباء والامهات ، و تثير رعب الوالدين ، حيث ان ابتلاع الطفل لعملة معدنية أو ابتلاع اشياء معدنية غريبة مثل بطاريات الالعاب الصغيرة وقد يشكل الأمر خطورة خوفا من أن تعرضه للاختناق والوفاة.. نرصد في هذا التقرير كيف تتصرف الام في حالة ابتلاع الطفل عملة معدنية وكيف يمكن إسعاف الطفل في هذا الموقف وفقا لموقعhealthy children



أعراضه وأسبابه وطرق العلاج

في أغلب الحالات الدبوس سيخرج مع البراز، لكن في حال استقرارهما في البلعوم، يتم استخراجه طريق منظار الفم وتصبح الحالة خطيرة، إذا كان الدبوس في مجرى الهواء ودخل إلى الرئة، حينها يمر الشخص بثلاث مراحل.

المرحلة الأولي: تتمثل في نوبة شديدة من الكحة والإزرقاق والاختناق.

المرحلة الثانية: من الممكن أن تستمر لعدة أيام وإذا كان الشخص طفلًا، قد لا تظهر عله أي أعراض، حيث يتنفس بصورة طبيعية.

تظهر الأعراض في المرحلة الأخيرة، وتختلف باختلاف حجم وشكل ونوعية الدبوس الذي تم بلعه، حيث يحدث سد في إحدى الرئتين إذا كان الدبوس بحجم كبير، الأمر الذي يؤدي إلى إزرقاق وصعوبة تنفسه، ونجد أنه يعمل كصمام يسمح بدخول الهواء إلى الرئة ويمنع خروجه.



ماذا تفعلين في حالة بلع دبوس؟

حافظ على هدوء أعصابك سواء كنت الشخص الذي ابتلع الدبوس أو إذا كان طفلا صغيرا، تجنب إظهار الخوف والهلع، حتى لا ينتقل إلى الطفل وتسوء حالته.

تناول الموز الطري واللحوم الحمراء عند ابتلاعك لدبوس.

ضرورة توجه الآباء إلى الطوارئ، وألا تتم محاولة إخراج العُملة بالإصبع لأن ذلك سيضر الطفل أكثر.

عند حدوث هذه الحادثة، أو الشك في حدوثها، لا ينبغي الانتظار وإنما طلب الطوارئ على الفور

اتجه لأقرب مركز أشعة لتعرف أين استقر الدبوس في الجسم، ففي حال وصول الدبوس إلى البلعوم يجب التوجه للطبيب لعمل المنظار واستخراج.

في حالة وصول الدبوس إلى المعدة،

أعراض ابتلاع الأطفال لدبوس:

الأطفال في سن صغيرة لا تستطيع التكلم والتعبير عما تشعر به، لكن الأعراض التالية تخبرك أن طفلك قد يكون ابتلع الدبوس عن طريق الخطأ:

تحول لون الطفل إلى الأزرق.

صعوبة في التنفس أو التحدث أو البكاء.

صعوبة في البلع مع سيلان لعاب مخلوط بدم.

ألم في منطقة الصدر.

رغبة في التقيؤ وأحيانًا فقدان الوعي